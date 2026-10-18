CAPRIMSA y el área minera de CAME reunirán a empresarios y referentes mineros en San Juan

La Cámara de Proveedores Mineros Interdepartamentales (CAPRIMSA) convocó a empresarios y especialistas del área minera para un encuentro titulado “Del interés al conocimiento: perspectivas de la industria del cobre”. Este evento será una de las primeras actividades del flamante área de minería de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Según dijo Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, el objetivo es “cerrar el año con las perspectivas de lo que viene”. Dijo que es “un evento de networking con los socios y en este caso con las operadoras y exploradoras mineras, porque ya confirmaron su presencia Barrick, Altar, Vicuña y Los Azules, entre otras”. Para el empresario, uno de los puntos principales de trabajo tiene que ver con poder discutir las perspectivas que se están generando alrededor de los avances de Vicuña, que inició con algunas de las licitaciones más importantes, como son la del camino, transporte y recientemente el servicio de hotelería y gastronomía del proyecto, entre otros.
La convocatoria es para socios CAPRIMSA e invitados que convoca la misma cámara, detalló Godoy. Durante la tarde del viernes, reunirá a analistas, operadores y empresas locales para discutir sobre las expectativas que genera la minería, pero en especial en cómo convertirlas en oportunidades concretas para los proveedores de la provincia. Están invitados Ernesto Cussianovich, de la consultora Poliarquía, Osvaldo Ruiz de Vicuña y otros referentes.
El evento será este viernes 23 de octubre, de 17 a 23 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en calle Libertador. Cuentan con el apoyo de CAME y GAM, la institución que nuclea referentes de gas, petróleo y minería dentro de la CAME. Este espacio se fundó recientemente y busca conectar a las pymes de todo el país con estos sectores. La confederación decidió poner al frente al sanjuanino Dino Minozzi.
Durante el evento habrá tres paneles principales. En el primero estará Ernesto Cussianovich, director asociado de Poliarquía, quien tiene una extensa trayectoria midiendo el termómetro social y empresarial respecto a la industria minera. Este invitado se enfocará en el "análisis sobre los tiempos de la minería y las expectativas sociales".
A su vez, disertará sobre lo que implica para el desarrollo de proveedores, el empleo local, la infraestructura y la distribución de beneficios. Va a mostrar el estudio más reciente sobre tiene sobre el ecosistema minero de San Juan, adelantó Godoy.
En el turno de Osvaldo Ruiz, gerente de Desarrollo de Contenido local de la empresa Vicuña, se enfocará en la actualidad el proyecto. También está previsto que hable sobre las inquietudes de las empresas respecto al desarrollo de proveedores locales y las alianzas estratégicas, un tema que se ha convertido en el centro de las discusiones de la cadena de valor sanjuanina.
El tercer bloque, titulado sinergias en acción, estará encabezado por Fernando Godoy junto a Dino Minozzi, coordinador del sector Gas, Petróleo y Minería de la CAME a nivel nacional. Los dos empresarios y dirigentes sanjuaninos se encargarán de discutir junto a empresas locales y del sector cómo son las vinculaciones como ejemplos de fortalecimiento conjunto.