La Selección Argentina femenina Sub 17 goleó a Marruecos y clasificó a octavos del Mundial

La Selección Argentina femenina Sub 17 firmó una jornada memorable para el fútbol nacional. En lo que representa su primera participación histórica en una Copa del Mundo de la categoría, el seleccionado nacional goleó 5-1 a Marruecos en el Complejo Mohammed VI de Rabat y selló su clasificación a los octavos de final.
El equipo conducido por Christian Meloni cerró de manera brillante la fase inicial en la 10ª edición del certamen ecuménico, logrando meterse entre los mejores seleccionados del planeta en el torneo disputado en tierras africanas.
Con esta hazaña, la Albiceleste logró acceder a la etapa eliminatoria en dos de las tres divisiones del fútbol femenino: previamente, solo la categoría Sub 20 había alcanzado esa instancia tras sus destacadas campañas en los Mundiales de Colombia 2024 y Polonia 2026.
Triplete de Mercedes Diz y dominio argentino
La gran figura de la jornada fue Mercedes Diz, quien se despachó con una actuación magistral al convertir tres de los cinco tantos del conjunto nacional. La goleada ante las locales se completó con las anotaciones de Josefina Galarza y Julieta Aguilar.
El triunfo le permitió a la Argentina finalizar como escolta del Grupo A con 6 puntos, ubicándose justo por detrás de Alemania, que terminó líder e invicta con puntaje ideal.
Tabla de Posiciones – Grupo A
1) Alemania: 9 puntos (+5)
2) Argentina: 6 puntos (+5)
3) Marruecos: 3 puntos (-5)
4) Nueva Zelanda: 0 puntos (-4)
Cuándo vuelve a jugar la Selección y los posibles rivales
Tras abrochar el boleto a la fase decisiva, el próximo compromiso de las dirigidas por Meloni será el miércoles 28 de octubre.
El rival en los octavos de final saldrá del segundo ubicado del Grupo C, una zona altamente competitiva que integran Brasil (4 pts), Canadá (3 pts), Noruega (3 pts) y Ghana (1 pt). Las posiciones definitivas de dicho grupo se resolverán este sábado a partir de las 12:00 (hora argentina), momento en el que la Albiceleste conocerá su cruce mano a mano.