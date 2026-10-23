La Selección Argentina femenina Sub 17 goleó a Marruecos y clasificó a octavos del Mundial

La selección Argentina femenina se impuso por 5 a 1 con una actuación estelar de Mercedes Diz, autora de tres goles.

La Selección Argentina femenina Sub 17 firmó una jornada memorable para el fútbol nacional. En lo que representa su primera participación histórica en una Copa del Mundo de la categoría, el seleccionado nacional goleó 5-1 a Marruecos en el Complejo Mohammed VI de Rabat y selló su clasificación a los octavos de final.

El equipo conducido por Christian Meloni cerró de manera brillante la fase inicial en la 10ª edición del certamen ecuménico, logrando meterse entre los mejores seleccionados del planeta en el torneo disputado en tierras africanas.

Con esta hazaña, la Albiceleste logró acceder a la etapa eliminatoria en dos de las tres divisiones del fútbol femenino: previamente, solo la categoría Sub 20 había alcanzado esa instancia tras sus destacadas campañas en los Mundiales de Colombia 2024 y Polonia 2026.

Triplete de Mercedes Diz y dominio argentino La gran figura de la jornada fue Mercedes Diz, quien se despachó con una actuación magistral al convertir tres de los cinco tantos del conjunto nacional. La goleada ante las locales se completó con las anotaciones de Josefina Galarza y Julieta Aguilar.

El triunfo le permitió a la Argentina finalizar como escolta del Grupo A con 6 puntos, ubicándose justo por detrás de Alemania, que terminó líder e invicta con puntaje ideal.