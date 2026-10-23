Copa País: Albardón-Angaco tiene rival y se prepara para viajar a La Rioja

Preparativos. La Liga Albardón-Angaco tendrá que viajar hasta La Rioja para enfrentar a Catamarca en semifinales de la Copa País.

La espera se terminó. La ansiedad por conocer cómo y dónde será la semfinal de la Copa País ya está resuelta para la selección de la Liga Albardón-Angaco. Y es que desde el Consejo Federal se confirmó que será la Liga de Catamarca su rival y que la definición será en La Rioja en un solo partido el próximo domingo 8 de noviembre.

Con día, hora y sede confirmadas empezó el otro partido para la selección albardonera: armar el viaje. Mover una delegación de 30 personas como mínimo, alojarla con todo lo necesario no es barato y el protocolo de AFA exige al menos una permanencia de 24 horas previas en la sede de un partido definitorio. Con ese escenario, la dirigencia de la Liga Albardón-Angaco ya comenzó su operativo La Rioja, tratando de generar lo recursos necesarios.

Un primer paso fue la realización de la Fiesta Retro en la sede de la Liga en el fin de semana largo que pasó, pero además están previstas otras actividades. Desde lo institucional, el vice-gobernador Fabián Martín ya comprometió el traslado de la delegación y eso es clave.

Lo más costoso es la hotelería y esta faceta, el respaldo de algunas empresas del propio Albardón es el que está cubriendo una mínima parte. Se espera la respuesta de los dos municipios involucrados como para terminar de concretar el viaje más importante de la historia de la Liga. Es que ganando se metería en la gran final nacional contra el ganador del partido entre la Liga de San Jorge, Santa Fe contra la Liga de Bahía Blanca.

En lo deportivo, el seleccionado que conduce Ricardo Molina ha continuado con sus entrenamientos tras la clasificación conseguida contra Tupungato. Además de la agenda de prácticas en el Polideportivo, la selección hizo un par de amistosos como para no perder ritmo y llegar de la mejor manera.