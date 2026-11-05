Operativo en el barrio Teresa de Calcuta: 10 aprehendidos tras el robo a un chofer de Uber

Menores le robaron el celular y la llave del auto a un conductor. Cuando la Policía ingresó a buscarlos, vecinos les arrojaron piedras. Todos los detenidos tenían antecedentes.

Un operativo policial se desplegó en el interior del barrio Teresa de Calcuta a raíz de un hecho delictivo ocurrido contra un chofer de Uber, propietario de un Toyota Etios utilizado como auto de alquiler. Según se informó, menores de edad le robaron el teléfono celular y también le quitaron la llave del vehículo.

Ante la denuncia, se activó un dispositivo de búsqueda con personal de la Departamental, que se movilizó en un Iveco al mando del oficial inspector Ramos. Participaron además móviles del Comando Sur, la Motorizada N°2 y las unidades Halcón TH 13, Halcón N°03 y Halcón TH 48.

Cuando los efectivos ingresaron al sector en busca de los menores, vecinos comenzaron a arrojarles piedras, lo que complicó el avance del procedimiento.