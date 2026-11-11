    • 11 de noviembre de 2026 - 22:41

    La nueva metamorfosis de Johnny Depp: estrena Ebenezer

    El célebre actor encarna una versión oscura y casi irreconocible del clásico personaje de Dickens, que llega a las salas de cine este jueves.

    Johnny Depp regresa a la pantalla como el oscuro Ebenezer.

    Johnny Depp regresa a la pantalla como el oscuro Ebenezer.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este jueves llega a los cines Ebenezer, la nueva película de Paramount que concreta el regreso de Johnny Depp a las producciones de gran presupuesto en Hollywood. Bajo las órdenes del director Ti West, el actor asume una versión perturbadora y sombría del relato de Charles Dickens.

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    En esta adaptación, Depp compone a un Ebenezer Scrooge dominado por la avaricia, el rechazo a las fiestas de fin de año y el desinterés por quienes lo rodean. La trama ubica al protagonista en el Londres victoriano, donde la aparición del espectro de Jacob Marley lo fuerza a encarar las distintas etapas de su vida para intentar torcer un destino marcado por sus propias elecciones.

    El elenco principal se completa con la participación de Daisy Ridley, Rupert Grint y Sam Claflin, en una propuesta que busca cruzar el clásico literario con los códigos del cine de suspenso y terror contemporáneo.

    La metamorfosis de Johnny Depp

    La transformación física vuelve a colocar a Depp en un terreno conocido. Su caracterización para componer al huraño comerciante lo vuelve prácticamente irreconocible en pantalla, un recurso que remite de forma directa a roles emblemáticos de su carrera como "El joven manos de tijera" (1990) o el "Sombrero Loco" (adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, 2010), ambas firmadas por Tim Burton; y algo menos a los cambios que hizo para encarnar al mago tenebroso Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos 2 (2018).

    El joven manos de tijera

    El joven manos de tijera

    Sombrero loco (Alicia)

    Sombrero loco (Alicia)

    Ebenezer Scrooge

    Ebenezer Scrooge

    El regreso a las grandes producciones de Hollywood

    El proyecto marca un hito en su carrera reciente: es su primer trabajo central financiado por un estudio importante de la industria estadounidense tras su paso por Animales fantásticos y la resolución de su litigio judicial con su ex, Amber Heard, en 2022. En el intervalo, el actor había volcado su actividad a producciones independientes y proyectos personales.

    La antesala de este estreno tuvo un antecedente particular, que sirvió como termómetro para su vuelta: en la última Comic-Con de San Diego, el propio intérprete se presentó caracterizado como el personaje sin previo aviso. Aquella aparición ante el público -que celebró su presencia- sirvió para medir el impacto de su vuelta a las pantallas.

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