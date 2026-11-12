    • 12 de noviembre de 2026 - 07:32

    La Comparsa Latinoamericana presentó su segunda sesión en vivo

    Combinando ritmos regionales y raíces ancestrales, el grupo dirigido por Martín Castro Meglioli estrenó su nuevo material audiovisual.

    La Comparsa Latinoamericana lleva un registro de ritmos propios.&nbsp;

    La Comparsa Latinoamericana lleva un registro de ritmos propios. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    La Comparsa Latinoamericana lanzó oficialmente la segunda entrega de su serie de sesiones audiovisuales en vivo. Este proyecto independiente busca documentar y difundir una propuesta sonora original gestada en San Juan, combinando el trabajo de percusión con el rescate de las raíces musicales del continente americano.

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    "Grabamos esta sesión en octubre de este año, en un callejón en Alto de Sierra. Forma parte de las sesiones que estamos haciendo con la comparsa para registrar todos los ritmos que estamos trabajando, ya que estos ritmos son originales y no siempre se pueden encontrar tocados en este formato de comparsa", explicó a DIARIO DE CUYO Martín Castro Meglioli, director artístico y productor del grupo. "Son sesiones que las grabamos en vivo, no hay edición, ni se regrabó nada, nuestra intención es que sea lo más natural posible", subrayó el músico.

    El nuevo material de la agrupaci&oacute;n fue grabado en vivo en Alto de Sierra

    El nuevo material de la agrupación fue grabado en vivo en Alto de Sierra

    La comparsa latinoamericana

    El proyecto de la Comparsa Latinoamericana se articula en torno a la identidad sonora de la región. "Se trata de la búsqueda de un sonido propio, que pertenezca a estas latitudes, tomando como referencia las grandes tradiciones carnavaleras en América, valorando las culturas afro descendientes y originarias", apuntó el director.

    Se trata de la búsqueda de un sonido propio, que pertenezca a estas latitudes, tomando como referencia las grandes tradiciones carnavaleras en América, valorando las culturas afro descendientes y originarias Se trata de la búsqueda de un sonido propio, que pertenezca a estas latitudes, tomando como referencia las grandes tradiciones carnavaleras en América, valorando las culturas afro descendientes y originarias

    Esta publicación representa el segundo paso de un plan audiovisual integral, destinado a reunir un archivo de ritmos propios. Sobre la disponibilidad de los contenidos anteriores y los próximos lanzamientos, el músico comentó que la primera -grabada en 2024- y la actual sesiones ya están disponibles en el canal de YouTube y también en el Instagram de la comparsa. Y la tercera será grabada el año próximo.

    Además de la producción artística, la agrupación mantiene un espacio formativo abierto a la comunidad mediante talleres de percusión -semillero de la comparsa- que volverá a abrir sus puertas en marzo próximo, para las personas que se quieran sumar.

    Mirá el segundo audiovisual

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