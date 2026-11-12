Mauro Icardi declaró en la fiscalía de Tigre por la denuncia de Wanda Nara

Mauro Icardi compareció este jueves por la mañana en la Fiscalía de Tigre para prestar declaración por la denuncia de presuntas lesiones leves a su hija mayor, fruto de su relación con Wanda Nara . Los hechos investigados habrían ocurrido el 6 de noviembre en su casa de Nordelta .

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El delantero llegó en la parte trasera de un auto, con camiseta blanca y anteojos oscuros . No habló con la prensa y entró directo al edificio, acompañado por su abogado penalista, Francisco Oneto , quien se incorporó hace poco a la defensa junto a Elba Marcovecchio y Lara Piro .

La causa se activó el viernes pasado , cuando un llamado al 911 derivó en un procedimiento policial en la propiedad del futbolista. Hubo un allanamiento para recuperar pertenencias de la niña que, según la acusación, Icardi se habría negado a entregar .

Desde entonces, Oneto asumió la defensa penal con el objetivo de que Icardi pudiera declarar y dar su versión , ya que la investigación avanzaba sin que se lo hubiera escuchado formalmente.

El martes , los abogados difundieron un comunicado en el que cuestionaron el trato de la fiscalía hacia Icardi en comparación con la denunciante. Señalaron que el futbolista había manifestado su voluntad de declarar amparado en el artículo 162 del Código Procesal Penal bonaerense .

“No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, sostuvieron. Y agregaron que “la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”. También advirtieron que, de persistir las demoras, recurrirían a todas las vías legales para que Icardi fuera escuchado.

Además, remarcaron que se dictaron medidas restrictivas basadas en una sola versión de los hechos: “Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”.

Con su paso por la fiscalía, Icardi pudo exponer su relato, aunque dejó las explicaciones públicas en manos de su equipo legal. Para la defensa, la declaración es un paso clave para que la investigación contemple ambas versiones, y reclamó que el proceso avance en igualdad de condiciones para las dos partes.