El sanjuanino Lucas Bongiovanni se despidió de "Es mi sueño"

Anoche, en una nueva entrega del programa, el cantante sanjuanino Lucas Bongiovanni quedó eliminado de Es mi sueño , el ciclo de El Trece, luego de disputar la tercera ronda en la que quedaron definidos los dúos junto a los famosos, instancia en la que el representante local compitió por el lugar junto a Emilia Attías .

En su grupo, tres participantes buscaban consolidarse en el equipo de la actriz y cantante, pero el sanjuanino no logró imponerse y terminó tercero entre los candidatos. La ganadora de la noche fue Giuliana Pierri , quien conformó la dupla definitiva con Attías para seguir en carrera.

La jornada definió la suerte del equipo de Emilia Attías con tres presentaciones individuales junto a la artista. La ronda abrió con Giuliana Pierri interpretando "Falsas esperanzas", de Christina Aguilera; siguió con Lucas Bongiovanni, quien cantó junto a Attías el clásico "I Don't Want to Miss a Thing", de Aerosmith ; y cerró con Rodrigo Alí al ritmo de "La locura automática", de La Secta.

Antes de cantar, el conductor Guido Kaczka les preguntó a los participantes si estaban nerviosos por la instancia decisiva, a lo que Lucas respondió con una sonrisa que estaba en un "8".

Tras la interpretación del sanjuanino junto a Emilia -una canción donde la actriz no sonó bien-, llegaron las devoluciones del jurado. El primero en hablar fue Joaquín Levinton , quien analizó el rendimiento vocal y el repertorio de Attías: " Cantaste muy bien el primer tema, pero sorprendentemente muy bien (...) en los tonos graves se dificulta (...) es la elección de la canción ", dijo; a lo que ella respondió "Estamos trabajando en eso".

El sanjuanino y Emilia Attías cantaron I Don't Want to Miss a Thing", de Aerosmith

Luego fue el turno de José Luis "El Puma" Rodríguez, quien apuntó al estado anímico del participante sanjuanino. "Difícil esta devolución (...) Te vi nervioso, Lucas", le dijo el cantante venezolano. "Un poco, puede ser", admitió Bongiovanni. "Bastante nervioso", retrucó El Puma, quien además agregó: "Tú tienes derecho a darte la licencia a estar con temor en estas alturas del partido". Frente a ese respaldo, Lucas coincidió: "Sí, sí, también creo que eso me ha presionado un poco".

Antes de conocerse la votación, Emilia Attías también habló sobre lo que significó ensayar y compartir escenario con los tres postulantes: "Te juro que yo me encariñé mucho con los tres, porque son muy buenas personas, muy profesionales, fue muy cómodo trabajar con ellos, además del talento absurdo que tiene cada uno de ellos, descomunal. Voy a sufrir, pero lo que tenga que suceder, sucederá", expresó la actriz. A sus palabras se sumó nuevamente El Puma Rodríguez, quien sostuvo: "Solamente el destino va a decidir quién se queda y quién se va".

"Solamente el destino va a decidir quién se queda y quién se va", djo El Puma, en juego con sus colegas

Por su parte, Abel Pintos ratificó la mirada de Levinton sobre el rendimiento de la noche y destacó el arranque de la ronda: "La primera canción fue brutal", afirmó. En tanto, en un comentario entre los integrantes del jurado, Ángela Leiva señaló que entendía lo que le había pasado a Emilia en las otras dos interpretaciones y explicó que la exigencia corporal le jugó en contra en lo vocal.

Los puntajes de Es mi sueño

Lucas Bongiovanni, Giuliana Pierri y Rodrigo Alí, con Attías

Sobre el cierre de esta ronda definitoria llegó la lectura de los puntajes, a cargo de Guido Kaczka. Giuliana Pierri encabezó la tabla con 322 puntos; luego fue el turno de Lucas Bongiovanni, quien cosechó 248 y quedó fuera de competencia; y en tercer lugar se anunció el puntaje de Rodrigo Alí, que alcanzó los 281 puntos.

Así, la gala terminó con la dupla confirmada entre Emilia Attías y Giuliana Pierri, que irán al Ópera, y con los dos varones fuera del certamen.