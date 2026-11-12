    • 12 de noviembre de 2026 - 11:28

    Tini Stoessel rechaza acuerdo millonario con su padre Alejandro Stoessel por diferencias legales

    La cantante Tini Stoessel y su padre Alejandro Stoessel continúan negociando un acuerdo patrimonial que aón no se firma debido a diferencias legales.

    La disputa legal entre Tini Stoessel y su padre sigue abierta por diferencias en las condiciones.
    La disputa legal entre Tini Stoessel y su padre sigue abierta por diferencias en las condiciones.

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    La disputa entre la cantante Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre desmintiera la firma de un pacto económico y patrimonial, confirmando que el conflicto sigue abierto por diferencias legales.

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    Según la panelista, a pesar de las versiones de un arreglo total, el vínculo se ha quebrado tras 15 años de relación laboral. Aunque existe un borrador, el productor se habría negado a firmar al poner como condición desligarse de cualquier reclamo posterior.

    Yanina Latorre detalló que Tini decidiría ceder la mayoría de las propiedades en disputa, incluyendo las de Miami, Cariló y San Isidro, quedándose únicamente con su casa de esa última localidad y un porcentaje en efectivo cercano al 70% de los bienes.

    Detalles sobre el acuerdo legal de Tini

    Según Latorre, el borrador que Alejandro Stoessel tiene en su poder desde hace un mes no ha sido respondido. La panelista explicó que el productor busca una garantía de desvinculación de futuros reclamos, lo cual no se le puede certificar porque continúan encontrando irregularidades en sociedades, contratos y discográficas donde Tini no figura ni como empleada.

    Las partes están negociando la venta de sociedades y Alejandro Stoessel busca asegurarse de que no trascienda información sobre posibles irregularidades, especialmente en el tema impositivo. La conductora añadió que la artista ha intentado comunicarse con su padre a través de mensajes de WhatsApp desde el celular de Rodrigo De Paul, sin llegar a un acuerdo.

    Tini Stoessel toma las riendas de su carrera

    Esta situación marca un cambio definitivo en la carrera de la intérprete de música urbana, quien asumió el control total de sus finanzas y contratos profesionales. Yanina Latorre afirmó que Tini gestionó sola su próximo contrato para el LollaPalooza, marcando el inicio de una nueva etapa de independencia laboral para la estrella pop.

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