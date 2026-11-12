Tini Stoessel rechaza acuerdo millonario con su padre Alejandro Stoessel por diferencias legales

La cantante Tini Stoessel y su padre Alejandro Stoessel continúan negociando un acuerdo patrimonial que aón no se firma debido a diferencias legales.

La disputa legal entre Tini Stoessel y su padre sigue abierta por diferencias en las condiciones.

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La disputa entre la cantante Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre desmintiera la firma de un pacto económico y patrimonial, confirmando que el conflicto sigue abierto por diferencias legales.

Según la panelista, a pesar de las versiones de un arreglo total, el vínculo se ha quebrado tras 15 años de relación laboral. Aunque existe un borrador, el productor se habría negado a firmar al poner como condición desligarse de cualquier reclamo posterior.

Yanina Latorre detalló que Tini decidiría ceder la mayoría de las propiedades en disputa, incluyendo las de Miami, Cariló y San Isidro, quedándose únicamente con su casa de esa última localidad y un porcentaje en efectivo cercano al 70% de los bienes.

Detalles sobre el acuerdo legal de Tini Según Latorre, el borrador que Alejandro Stoessel tiene en su poder desde hace un mes no ha sido respondido. La panelista explicó que el productor busca una garantía de desvinculación de futuros reclamos, lo cual no se le puede certificar porque continúan encontrando irregularidades en sociedades, contratos y discográficas donde Tini no figura ni como empleada.

Las partes están negociando la venta de sociedades y Alejandro Stoessel busca asegurarse de que no trascienda información sobre posibles irregularidades, especialmente en el tema impositivo. La conductora añadió que la artista ha intentado comunicarse con su padre a través de mensajes de WhatsApp desde el celular de Rodrigo De Paul, sin llegar a un acuerdo.