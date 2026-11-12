En medio de la internación de Luis Alberto De Stefano, Iliana Calabró compartió un emotivo video para celebrar su cumpleaños.

Iliana Calabró celebra el cumpleaños de su novio Luis De Stefano en medio de su internación

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Iliana Calabró dedicó un emotivo saludo a su pareja, Luis Alberto De Stefano, en su cumpleaños, mientras él transita el tercer mes de una prolongada internación por complicaciones de salud. La actriz compartió imágenes de momentos felices vividos juntos en sus historias de Instagram, acompañadas por la canción “Un año más de vida” del cantautor peruano Braulio, reflejando el cariño y la esperanza que mantiene en este difícil momento.

El delicado estado de salud de Iliana Calabró El empresario, diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fue internado a principios de agosto en terapia intensiva debido a una neumonía que agravó sus problemas respiratorios. Aunque ya superó la etapa más crítica, De Stefano se encuentra en proceso de rehabilitación, lo que requiere tiempo, constancia y mucha paciencia por parte de su entorno.

Calabró detalló que su pareja está “delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”. La actriz también señaló que él muestra ansiedad por volver a casa y que aún no es del todo consciente de la gravedad de lo sucedido, lo que podría ser un mecanismo de supervivencia.

Los detalles de la recuperación y la rutina Según fuentes cercanas a Clarín, De Stefano atravesó un cuadro muy grave, pero ha evolucionado favorablemente. Actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación en el barrio porteño de Saavedra. Calabró intenta visitarlo diariamente o día por medio, adaptándose a los horarios de visita y a sus compromisos laborales, como la conducción del programa “Iluminadas” y la gira teatral de la obra “Viuda e hijas”.