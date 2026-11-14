Guerra total entre Wanda Nara y la China Suárez: se dijeron de todo y el escándalo explotó en redes

El escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez alcanzó un nuevo nivel y sumó otro capítulo de máxima tensión. Después de que se viralizara el video de su violento cruce en Nordelta, ambas trasladaron la pelea a Instagram , donde comenzaron a responderse públicamente con mensajes cargados de reproches, acusaciones y fuertes descalificaciones.

Filtran la amenaza de Wanda Nara a la China Suárez: "Yo te mato a palos"

La primera en romper el silencio fue Eugenia “la China” Suárez , quien publicó varias historias respondiendo a los insultos que se escucharon en la grabación. La actriz habló de dinero, fama, relaciones sentimentales y lanzó una fuerte referencia al pasado de Wanda. La respuesta no tardó en llegar. Wanda Nara recogió el guante y publicó una seguidilla de mensajes en los que apuntó contra la actriz, cuestionó su higiene, habló de su relación con Mauro Icardi y hasta lanzó acusaciones sobre propiedades y exparejas.

Todo ocurrió después de que tomara estado público el video grabado durante el enfrentamiento en la denominada Casa de los Sueños , en Nordelta. Allí se escuchaba a Wanda insultar a Suárez con expresiones como “muerta de hambre”, “prostituta” y “neg... de mie...”, además de amenazarla: “Te mato yo a palos” .

Tras la repercusión, la China publicó una historia en la que aseguró que seguiría riéndose de una mujer capaz de utilizar esos términos contra otra. Luego contrapuso sus comienzos profesionales con los de Wanda y recordó que ella trabajaba desde pequeña y llenaba el Gran Rex mientras “otras se hacían famosas” por situaciones vinculadas a su vida privada.

En ese mismo mensaje lanzó una referencia que rápidamente generó repercusión: habló de alguien que se había hecho famosa “poniéndose calzoncillos de un hombre casado”, una alusión que fue vinculada en medios de espectáculos con Diego Maradona.

La actriz continuó con otro extenso descargo. “Yo soy millonaria, pero en la vida”, escribió, y aseguró que no tenía motivos para querer parecerse a Wanda. También sostuvo que lo que consiguió fue producto de su trabajo “desde los 6 años”.

Suárez volvió además sobre un episodio relacionado con L-Gante y lanzó: “‘No tenés dignidad’ me dice una mujer que ofrece autos a cambio de que se casen con ella”. Con esa frase, la pelea quedó completamente instalada en las redes.

La China Suárez abrió el cruce en Instagram con durísimos mensajes contra Wanda Nara, en los que habló de dinero, fama y viejos escándalos.

Wanda Nara respondió y apuntó contra la China sin filtro

Wanda no dejó pasar los mensajes. Minutos después comenzó a publicar sus propias historias y elevó todavía más el tono de la disputa.

En una de ellas lanzó acusaciones contra la China vinculadas a una propiedad y utilizó expresiones descalificadoras contra la actriz. También volvió a defender su recorrido económico y aseguró que sus logros le permitieron proteger a sus hijos.

Pero uno de los mensajes más fuertes llegó cuando Wanda se metió directamente con la higiene de Suárez. “Todos comentan lo sucia que sos”, escribió, además de utilizar otros términos ofensivos contra la actual pareja de Icardi.

La conductora también le exigió que mostrara el video completo del enfrentamiento de Nordelta y deslizó que existirían otras situaciones relacionadas con sus hijos que no quedaron registradas en el fragmento que se viralizó.

En otro pasaje, Wanda volvió a apuntar contra el vínculo entre la China y Mauro Icardi. “Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota”, escribió, y agregó que conoce perfectamente a su exmarido y que, según su interpretación, estaría utilizando nuevamente a Suárez.

“Que me supere, ayúdalo”, remató Wanda en una de las últimas historias, profundizando un enfrentamiento que ya había dejado de limitarse al episodio ocurrido en Nordelta.

Wanda Nara respondió minutos después con una extensa seguidilla de historias y elevó la tensión con fuertes acusaciones personales contra la actriz.

El video que desató otra vez la guerra entre Wanda y la China

El nuevo cruce tiene como antecedente inmediato el episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la casa de Mauro Icardi. La situación se produjo cuando Wanda fue hasta el lugar después de que su hija se comunicara para que fueran a buscarla.

Parte de aquella discusión fue registrada por la propia China y posteriormente difundida en programas de espectáculos. En las imágenes se escucha a Wanda insultarla y lanzar la amenaza que terminó de desatar el escándalo: “Te mato yo a palos”.

Filtran la amenaza de Wanda Nara a la China Suárez: Yo te mato a palos

La repercusión del material llevó a Suárez a avanzar con acciones legales contra Wanda Nara por las amenazas, según confirmó uno de sus abogados. A ese frente judicial ahora se agregó la batalla pública que ambas protagonizaron durante este sábado en Instagram.

Las historias fueron apareciendo con pocos minutos de diferencia y volvieron a colocar en el centro de la escena una disputa que involucra desde hace años a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, pero que esta vez escaló con acusaciones personales, amenazas y presentaciones judiciales.