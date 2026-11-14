    • 14 de noviembre de 2026 - 12:57

    La China Suárez inicia demanda contra Wanda Nara por amenazas

    Tras la filtración de videos que muestran graves insultos y advertencias, la actriz China Suárez decidió iniciar una demanda judicial contra la conductora Wanda Nara.

    La China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara tras un enfrentamiento con insultos y amenazas.
    La China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara tras un enfrentamiento con insultos y amenazas.

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    La actriz China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara tras un fuerte enfrentamiento ocurrido en la llamada casa de los sueños. La decisión se tomó luego de la difusión de videos que captaron insultos y amenazas directas hacia Suárez.

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    Si bien en un principio la actriz no deseaba involucrarse judicialmente, el contenido de las grabaciones y la gravedad de los dichos vertidos por Nara la llevaron a cambiar de postura. No quiere que queden impunes los dichos, afirmó Lautaro Rodríguez, uno de sus abogados, en diálogo con TN Show.

    Según trascendió en el programa Intrusos, la demanda no se centraría únicamente en la difusión de los videos sino en las amenazas explícitas que Suárez habría recibido durante el cruce. La periodista Paula Varela detalló que la actriz no sabe con lo que se puede venir esta mujer, motivando así la presentación judicial.

    Las pruebas clave en la causa contra Wanda Nara

    Las grabaciones, que habrían sido filmadas por la propia China Suárez, muestran a Wanda Nara increpando a la actriz. En los audios se escuchan frases como Muerta de hambre, prostituta. Sos una neg... de mie... que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos, según difundió Puro Show (eltrece). La respuesta de Suárez fue un escueto ¿A quién vas a matar a palos?

    El enfrentamiento, que ocurrió en Nordelta, se dio en el contexto de una denuncia por lesiones leves que la hija mayor de Nara había presentado contra Mauro Icardi. En medio de esa tensión, Martín Migueles, pareja de Wanda, también protagonizó un cruce de palabras con Icardi, el cual fue captado en audio y presentado como prueba ante la fiscalía de Tigre.

    Nuevos elementos y repercusiones judiciales

    Paula Varela también señaló que existen más videos del episodio que podrían ser presentados ante la Justicia. Se espera que los abogados de ambas partes evalúen el material crudo y definan las medidas a solicitar. Paralelamente, en redes sociales, Martín Migueles le dio me gusta a un posteo que reproducía el video de la pelea y cuestionaba a Suárez, mostrando un gesto de apoyo a Nara en medio del conflicto.

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