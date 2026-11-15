L-Gante banca a Wanda Nara en la disputa con la China Suárez

Elian Valenzuela respaldó públicamente a Wanda Nara en medio de su enfrentamiento con la China Suárez, mientras Tamara Báez se sumó al conflicto.

L-Gante se metió en la interna entre Wanda Nara y la China Suárez.

El cantante de cumbia 420, L-Gante, opinó sobre el enfrentamiento público entre Wanda Nara y la China Suárez, mostrando su apoyo a la empresaria. Durante su participación en el show de Martín Cirio en el estadio de Huracán, Elian Valenzuela, nombre real del músico, amplió su postura sobre la polémica que involucra a las figuras mediáticas.

En medio del cruce virtual, L-Gante compartió una postal junto a Wanda Nara en su cuenta de Instagram, acompañada por el símbolo del infinito y la frase "Amor y paz", dejando en claro su fidelidad al escribir "Siempre de este lado".

L-Gante elige bando en la disputa El referente de la cumbia 420 expresó su deseo de que el conflicto se resuelva de la mejor manera posible, sugiriendo una actitud de paz y conciliación en medio de las acusaciones.

Wanda Nara, por su parte, replicó la historia del artista en sus propias redes sociales, añadiendo una frase que evocó su relación pasada: "Cómo dolió este amor verdadero".