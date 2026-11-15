Daniela Celis, incómoda en PH por una pregunta sobre Thiago Medina: "Fue raro"

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Daniela Celis vivió un momento de profunda incomodidad durante la grabación del programa "PH: Podemos Hablar" al ser consultada por Rocío Robles sobre la denuncia por abuso sexual que involucra a Thiago Medina, padre de sus hijas. La influencer había expresado a la producción su deseo de no abordar ese sensible tema, pero la pregunta surgió en medio del segmento de "cara a cara" entre los invitados.

A pesar de haber solicitado explícitamente que no se tocara el asunto por respeto a sus hijas, Celis se encontró descolocada ante la consulta de Robles. "No sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No entendía cómo seguir la situación", relató la mediática, anticipando que su reacción facial sería evidente ante las cámaras.

La situación tensa se desató luego de que Robles, tras una charla previa sobre los prejuicios que enfrentó por su relación, decidiera devolver la pregunta a Celis. Si bien la modelo aclaró que no quería incomodarla y aludió a "una denuncia" trascendida, la influencer remarcó que sus nenas son "lo más sagrado" y que jamás conocerían a nadie hasta sentirse completamente segura de la persona que la acompañaría.

Daniela celis se protege y prioriza a sus hijas La ex participante de "Gran Hermano" enfatizó la importancia de su rol como madre y su decisión de priorizarse a sí misma para poder estar bien para sus hijos. "Aprendí a elegirme, aprendí también a priorizarse", señaló, explicando que, si bien disfruta de tener citas y buscar una pareja, la seguridad y el bienestar de sus hijas son su máxima prioridad.

A pesar del inesperado planteo, Celis intentó responder de manera general para no entrar en detalles sobre el expediente judicial, aunque admitió que la situación la llevó a considerar detener la grabación. Sin embargo, decidió continuar por respeto al equipo técnico y a los demás invitados, aceptando finalmente las disculpas posteriores de la producción y de Andy Kusnetzoff, quienes le aseguraron desconocer la intención de Robles de indagar en ese tema.