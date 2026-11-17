La China Suárez decidió escalar el conflicto con Wanda Nara a la esfera judicial, presentando una denuncia por amenazas. La actriz, representada por su abogado Agustín Rodríguez, tomó esta medida tras una frase pronunciada por la empresaria en televisión, la cual consideró una intimidación directa hacia su persona.
Según el letrado, la frase en cuestión, donde Nara recomendó a Suárez solicitar un botón antipánico, se suma a la tensión previa generada por el video de una discusión ocurrida en Nordelta. Rodríguez explicó que la denuncia tiene un carácter preventivo para establecer un límite y evitar que la situación escale a hechos más graves, calificando la forma en que Wanda se dirigió a la China como muy violenta.
El conflicto judicial entre Wanda Nara y la actriz
El abogado también adelantó que solicitarán una medida de prohibición de acercamiento hacia los domicilios habituales de Eugenia Suárez. Además, Rodríguez mencionó que se pondrá en conocimiento de la Justicia el presunto incumplimiento de una cautelar previa que ya le impedía a Wanda Nara nombrar o insinuar algo sobre los hijos de la actriz.
La decisión de acudir a la Justicia fue tomada luego de que Wanda Nara, en una entrevista en el programa “Primicias Ya” (América), recomendara a la China Suárez solicitar un botón antipánico. Esta declaración, según el abogado de la actriz, fue interpretada como una amenaza directa que justificó la presentación penal.
Yanina Latorre, panelista de espectáculos, fue quien reveló la noticia a través de sus redes sociales, señalando que la China Suárez se encontraba en la fiscalía y que estaba pidiendo un botón antipánico por amenazas de Wanda Nara, a lo que Latorre agregó un comentario crítico sobre el conflicto.
Nuevos detalles sobre la denuncia penal
La denuncia de la China Suárez se suma a otros litigios en curso entre las partes. Las fuentes indican que Mauro Icardi, expareja de Wanda Nara, también se presentó en tribunales para ratificar una denuncia contra Martín Migueles, pareja de la empresaria. Este contexto de disputas legales parece añadir complejidad al enfrentamiento mediático.
El incidente que desencadenó esta denuncia ocurrió el 6 de noviembre en Nordelta, en la casa de Mauro Icardi, donde se produjo una discusión entre Wanda Nara y la China Suárez. Las imágenes de este enfrentamiento circularon posteriormente y agravaron la tensión entre ambas figuras públicas.