La actriz China Suárez presentó una denuncia penal contra Wanda Nara por amenazas, buscando evitar que la escalada del conflicto derive en algo peor.

La China Suárez decidió escalar el conflicto con Wanda Nara a la esfera judicial, presentando una denuncia por amenazas. La actriz, representada por su abogado Agustín Rodríguez, tomó esta medida tras una frase pronunciada por la empresaria en televisión, la cual consideró una intimidación directa hacia su persona.

Según el letrado, la frase en cuestión, donde Nara recomendó a Suárez solicitar un botón antipánico, se suma a la tensión previa generada por el video de una discusión ocurrida en Nordelta. Rodríguez explicó que la denuncia tiene un carácter preventivo para establecer un límite y evitar que la situación escale a hechos más graves, calificando la forma en que Wanda se dirigió a la China como muy violenta.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y la actriz El abogado también adelantó que solicitarán una medida de prohibición de acercamiento hacia los domicilios habituales de Eugenia Suárez. Además, Rodríguez mencionó que se pondrá en conocimiento de la Justicia el presunto incumplimiento de una cautelar previa que ya le impedía a Wanda Nara nombrar o insinuar algo sobre los hijos de la actriz.

La decisión de acudir a la Justicia fue tomada luego de que Wanda Nara, en una entrevista en el programa “Primicias Ya” (América), recomendara a la China Suárez solicitar un botón antipánico. Esta declaración, según el abogado de la actriz, fue interpretada como una amenaza directa que justificó la presentación penal.

Yanina Latorre, panelista de espectáculos, fue quien reveló la noticia a través de sus redes sociales, señalando que la China Suárez se encontraba en la fiscalía y que estaba pidiendo un botón antipánico por amenazas de Wanda Nara, a lo que Latorre agregó un comentario crítico sobre el conflicto.