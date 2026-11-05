Concierto de piano: un viaje musical entre el ayer y el hoy

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes se prepara para recibir un concierto especial, abierto a la comunidad. Los docentes de la Cátedra de Piano Complementario ofrecerán una velada pianística que recorrerá creaciones nacionales, combinando el pasado con la vitalidad de las producciones contemporáneas.
El encuentro estará a cargo de los profesores Julián García, Agustín Villarroel y Flavia Carrascosa, quienes desplegarán su talento en escena junto a la participación especial de la artista invitada Belén Ramet.
La pianista Flavia Carrascosa junto a la cantante Belén Ramet, invitada al concierto
El repertorio seleccionado rinde homenaje al patrimonio sonoro argentino mediante una cuidada curaduría que abarca dos épocas esenciales:
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Compositoras del ayer: el programa rescatará las obras de pioneras de la música nacional como Elsa Calcagno y Lía Cimaglia Espinosa.
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Compositores del hoy: se interpretarán piezas de creadores activos en nuestro medio actual, destacando la figura de Alberto Trimeliti.
Esta presentación se enmarca dentro de las actividades de adhesión a la Jornada sobre investigación en Educación Musical: tendencias actuales y difusión de propuestas innovadoras, espacio académico coordinado por la titular de la cátedra de Metodología de la Investigación, Nora Barrionuevo.