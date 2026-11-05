    • 5 de noviembre de 2026 - 06:45

    Concierto de piano: un viaje musical entre el ayer y el hoy

    Docentes de la cátedra de Piano Complementario de la UNSJ rinden homenaje a compositores argentinos de diferentes tiempos.

    En concierto. El equipo de cátedra de Piano Complementario, integrado por los profesores Flavia Carrascosa, Julián García, Agustín Villarroel y Paula Cabrera; y los pasantes Nicole Laurencio, Johana Castro y Fabricio Yanadel.

    En concierto. El equipo de cátedra de Piano Complementario, integrado por los profesores Flavia Carrascosa, Julián García, Agustín Villarroel y Paula Cabrera; y los pasantes Nicole Laurencio, Johana Castro y Fabricio Yanadel.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes se prepara para recibir un concierto especial, abierto a la comunidad. Los docentes de la Cátedra de Piano Complementario ofrecerán una velada pianística que recorrerá creaciones nacionales, combinando el pasado con la vitalidad de las producciones contemporáneas.

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    El encuentro estará a cargo de los profesores Julián García, Agustín Villarroel y Flavia Carrascosa, quienes desplegarán su talento en escena junto a la participación especial de la artista invitada Belén Ramet.

    La pianista Flavia Carrascosa junto a la cantante Belén Ramet, invitada al concierto

    La pianista Flavia Carrascosa junto a la cantante Belén Ramet, invitada al concierto

    El repertorio seleccionado rinde homenaje al patrimonio sonoro argentino mediante una cuidada curaduría que abarca dos épocas esenciales:

    • Compositoras del ayer: el programa rescatará las obras de pioneras de la música nacional como Elsa Calcagno y Lía Cimaglia Espinosa.

    • Compositores del hoy: se interpretarán piezas de creadores activos en nuestro medio actual, destacando la figura de Alberto Trimeliti.

    Esta presentación se enmarca dentro de las actividades de adhesión a la Jornada sobre investigación en Educación Musical: tendencias actuales y difusión de propuestas innovadoras, espacio académico coordinado por la titular de la cátedra de Metodología de la Investigación, Nora Barrionuevo.

    La cita en el aula magna de la FFHA

    • Fecha: jueves 12 de noviembre

    • Horario: 20:00 h

    • Lugar: Aula Magna de la FFHA

    • Entrada: libre y gratuita

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