La definición de Popstars quedó lejos de lo más visto: Masterchef

Con el anuncio de su nUeva banda, Chapeaux, el reality musical le ganó a El Trece, pero no pudo subir al podio, que volvió a ganar el reality de cocina.

Popstars no logró entrar al Top 3 de lo más visto del martes, pero le ganó a la competencia.

Popstars se despidió de la pantalla el pasado martes con banda nueva y 8.5 puntos de rating. Si bien la cifra le permitió meterse en el top 5 del día, estuvo lejos de la cima: con la gala de eliminación que despidió a Diego Ramos, MasterChef Celebrity, de la misma señal, encabezó con 12.7 puntos, lo más visto de la jornada.

Con la salida de Diego Ramos, la última gala de eliminación de MasterChef se quedó con la cima del rating del día Pese a esa distancia con el tanque culinario, el reality musical cumplió su objetivo y logró imponerse en su franja frente a su competidor directo de El Trece, Es mi sueño, que debió conformarse con 6.2 puntos de rating

Popstars 2026: Chapeaux, sucesora de Bandana Tras dos meses y medio de competencia y 40 emisiones al aire, el ciclo cerró su paso por la televisión definiendo a las integrantes de su flamante proyecto musical.

En una noche cargada de emoción, el jurado y el público conocieron a las cinco elegidas que darán vida al nuevo grupo bautizado Chapeaux: Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner, que tomará la posta que dejó Bandana (que sigue vigente, con sus idas y vueltas).

El último episodio de Popstars logró sobresalir en la pantalla de Telefe al registrar 5 décimas por encima de su promedio histórico, una media general de 8.0 puntos de rating.