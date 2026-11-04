    • 4 de noviembre de 2026 - 17:13

    Los ceramistas de Tierra Nuestra inaugurarán un mural en la Facultad de Ciencias Exactas

    Será el 11 de noviembre al mediodía. En ese marco, desde la mañana y por la tarde habrá feria, talleres y charlas abiertos al público.

    En proceso, el mural Tierra Nuestra es el primero de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra San Juan.
    En proceso, el mural "Tierra Nuestra" es el primero de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra San Juan.

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    El próximo miércoles 11 de noviembre se llevará a cabo la inauguración del mural colectivo “Tierra Nuestra” en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. La jornada incluirá feria de cerámica, talleres al aire libre, intervención musical y un ciclo de charlas temáticas de acceso libre y gratuito.

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    Este proyecto, que reúne la labor artesanal de unos 70 ceramistas, nació como un homenaje de la Agrupación Tierra Nuestra San Juan. “Es nuestro primer mural, que es un obsequio a la universidad pública, y en este caso a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que fue la primera en abrirnos las puertas para hacer nuestro primer encuentro", comentó a DIARIO DE CUYO Gabriela Garrido, integrante del colectivo de ceramistas, quien adelantó algunos detalles.

    La obra integra diversas representaciones de la naturaleza y la ciencia vinculadas a esa unidad académica. "Es algo en lo que venimos trabajando hace más de 1 año. Hemos juntado placas que hablan de temáticas que se estudian en esta facultad y el mural tiene partes de la tierra, de sus minerales, de la flora, fauna del aire y de los astros. Es bellísimo”, señaló Garrido.

    Si bien la inauguración del mismo está prevista para el día 11 al mediodía, con la compañía del grupo musical Les Sikuris, desde la mañana se desarrollarán actividades vinculadas.

    A partir de las 9 habrá una feria y venta de arte cerámico y de piezas utilitarias. Y a la tarde sigue la feria y habrá talleres al aire libre de cerámica manual y en torno, mientras se dictan las charlas, que comenzarán a las 15:00 h”, sumó Garrido.

    Los ceramistas, en el lugar donde está emplazado el mural

    Los ceramistas, en el lugar donde está emplazado el mural

    Charlas en la Facultad de Ciencias Exactas

    En el marco de la inauguración del mural, el mismo día por la tarde, se ofrecerán charlas gratuitas, para todo público.

    “Hay una charla para entender la diferencia entre arte, artesanía y manualismo, que a veces se confunden; otra sobre la bioconstrucción, sobre esmaltes en la cerámica, tintes vegetales y minerales aplicados a la textilería, por ejemplo”, dijo Garrido, quien comentó que contarán con la presencia de la Fundación de artesanías San Juan y del Herbario Provincial.

    “Son charlas que consideramos necesarias para la sociedad y para los que estamos involucrados con la cultura", apuntó la ceramista, quien acotó que ya está disponible el formulario de inscripción (se puede acceder haciendo click aquí).

    Las charlas son las siguientes:

    • 15:00 h: "La cerámica y las capas de la historia", por el Lic. Alberto Sánchez Maratta.

    • 15:50 h: "Arquitectura natural", por Felipe Iacopino.

    • 16:30 h: "Oficios del hacer y el crear: Diálogos entre arte, diseño, artesanía y manualidad", a cargo de la Diseñadora Industrial Yanina Ruarte, vicepresidenta de la Fundación Artesanías de San Juan.

    • 17:20 h: "Geología y cerámica. Método triaxial para formular esmaltes a partir de materiales naturales", dictada por el geólogo y ceramista Esteban Pelegrina.

    • 18:10 h: "Las plantas de San Juan y su huella gráfica como símbolo de identidad local", por la Lic. Andrea Abarca, Lic. Mariángeles Gaviorno, Téc. Carolina Fernández y la estudiante Bárbara Lozano Esbry.

    • 19:00 h: "Los minerales y la vegetación usados en la textilería", a cargo de la diseñadora textil Cecilia Falivene.

    La organización general de la jornada está encabezada por el geólogo y ceramista Esteban Pelegrina y el ceramista local Mauro Sánchez, junto a un equipo de gestión integrado por Natalia Andrea Segurado, Verónica Morales, Marcela Domínguez, Alicia Moncho, Milena Pérez, Ivana Sarmiento, Laura Vera y Stella Velardez. La gráfica promocional del encuentro fue diseñada por la especialista Laura Morrone.

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