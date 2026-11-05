Estrenos de cine en San Juan: más humor, acción y animación

Los estrenos de cine en San Juan renuevan la cartelera este 5 de noviembre con títulos muy esperados en pantalla grande. La oferta semanal suma variedad con propuestas de suspenso, relatos dramáticos y animación pensada para toda la familia , ideal para disfrutar de una buena salida cinematográfica.

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Estrenos de cine en San Juan: de la animación al terror en una semana imperdible

Esta nueva tanda de lanzamientos refresca la agenda cultural de la provincia, acercando opciones de entretenimiento para públicos de todas las edades.

Director: Alessandro Carloni y Erica Rivinoja. Voces principales: Bill Hader y Xochitl Gomez. Un astuto y caótico gato irrumpe con sus alocadas travesuras en la vida de dos hermanos que enfrentan el difícil proceso de mudarse a una nueva ciudad. Su llegada transforma la rutina familiar en una aventura mágica e impredecible llena de imaginación.

Director: Scott Waugh. Actores principales: Alan Ritchson y Owen Wilson. Un exsoldado inmerso en su recuperación personal debe transportar un órgano para salvar a un niño inocente. En una brutal carrera contra el tiempo, es perseguido por una peligrosa banda de mafiosos mientras cruza territorio enemigo con una carga médica que está a punto de vencer.

Director: Romain Gavras. Actores principales: Chris Evans y Anya Taylor-Joy. Un grupo de celebridades y activistas queda atrapado en una disparatada y sangrienta pesadilla tras ser secuestrados por una secta radical durante una gala benéfica. Con un toque de humor negro, la historia cuestiona la falsa moralidad y el misticismo en la cultura del espectáculo moderna.

Play Cinema 2D Cast: 21:30 h. 2D Sub: 23:20 h

Multiplex 2D Cast: 20:50 h

Cinemacenter 2D Cast (viernes, sábado, lunes, martes y miércoles): 22:20 h. 2D Sub (Jue, Dom): 22:20 h

GODZILLA MINUS ZERO (Acción/135’/R-13)

Director: Takashi Yamazaki. Actores principales: Ryûsuke Kamiki y Minami Hamabe. En un Japón devastado tras la Segunda Guerra Mundial, la milenaria criatura Godzilla emerge del océano para provocar un caos catastrófico. Sin el respaldo de las autoridades ni fuerzas militares disponibles, los desgastados supervivientes deberán organizarse por sí mismos para enfrentar a esta amenaza colosal e implacable.

Play Cinema 2D Cast: 17:00, 19:30, 20:30 h. 2D Sub: 22:30 h

Multiplex 4D/2D Cast: 17:00, 19:40, 22:20 h. 2D Cast: 23:15 h. 2D Sub: 20:40 h

Cinemacenter 2D Cast: 20:00 h. 2D Cast (Sala Atmos): 17:00 h. Viernes a miércoles, excepto domingo, 22:30 h. 2D Sub Sala Atmos, jueves y domingo 22:30 h

QUE DIOS PERDONA A TODOS (Drama/120’/Cine Arte)

Director: Alejandro Carreras. Actores principales: Marco Leonardi y Valentina Cervi. Un drama intimista que explora los dilemas morales, el arrepentimiento y las segundas oportunidades de un hombre acorralado por las consecuencias de sus pasados errores. Durante un fin de semana decisivo, intentará sanar antiguos vínculos familiares rotos en una conmovedora búsqueda de redención y perdón divino.

Multiplex 2D Sub: 18:40 h (Únicamente Viernes, Domingo y Martes)

EN CARTELERA

WILDWOOD: EL BOSQUE SALVAJE (Aventuras/130’/G)

Director: Travis Knight. Cuando su hermano pequeño es secuestrado por una bandada de cuervos, Prue McKeel se adentra junto a un compañero de clase en un bosque mágico y prohibido. Allí descubrirá un territorio secreto repleto de animales parlantes, despiadados bandidos y oscuras conspiraciones.

Play Cinema 2D Cast: 16:50, 18:00, 19:10, 20:20 h

Multiplex 2D Cast: 16:20, 18:10 h

Cinemacenter 2D Cast: 17:50, viernes a miércoles (excepto domingo) 21:50 h. 2D Cast (Sala Atmos): 19:50 h. 2D Sub (Jue, Dom): 21:50 h

LA CAJA DEL DEMONIO (Terror/95’/R-17)

Director: John Adams y Toby Poser. Actores principales: John Adams y Toby Poser. Una familia hereda una antigua propiedad y descubre una misteriosa caja tallada oculta en el sótano. Al abrirla por accidente, liberan a una entidad demoníaca ancestral que atormenta sus peores miedos, obligándolos a realizar un oscuro ritual para intentar cerrar el portal antes de que consuma sus almas.

Play Cinema 2D Cast: 23:30 h

Multiplex 2D Cast: 23:00 h

CLAYFACE (Thriller/108’/R-17)

Director: James Watkins. Actores principales: Tom Rhys Harries y Naomi Ackie. Un prometedor actor de Hollywood sufre una desfiguración violenta a manos de la mafia. Desesperado, se somete a un tratamiento científico experimental que convierte su cuerpo en una masa de arcilla moldeable, sumergiéndolo en una espiral de locura, terror corporal y venganza en Gotham.

Play Cinema 2D Sub: 23:00 h

Multiplex 2D Cast: 21:00 h

Cinemacenter 2D Cast: 23:00 h

ESCUELA DE MONSTRUOS (Infantil/81’/G)

Director: Leopold Aguilar. Voces principales: Fiona Hardingham y Roger Jackson. Un simpático joven monstruo ingresa a una academia diseñada para asustar a los humanos, pero carece de la ferocidad necesaria para aprobar. Con la ayuda de un variado grupo de marginados, deberá demostrar que la creatividad y el trabajo en equipo son más poderosos que infundir verdadero terror.

Play Cinema 2D Cast: 17:30, 19:00 h

Multiplex 2D Cast: 16:30 h

Cinemacenter 2D Cast: 18:10 h

MADRE SINIESTRA (Terror/93’/R-13)

Director: André Øvredal. Actores principales: Jessica Chastain y Jay Duplass. Una extraña y siniestra presencia sobrenatural conocida como "la otra mamá" comienza a acechar a una niña dentro de su hogar. Su madre deberá luchar para descifrar el origen del fenómeno y proteger a su familia de una amenaza que distorsiona la realidad y la maternidad.

Play Cinema 2D Cast: 20:40, 23:25 h

Multiplex 2D Cast: 23:10 h

Cinemacenter 2D Cast: 22:50 h

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Acción/101’/SP)

Director: David Ayer. Actores principales: Brad Pitt y J.K. Simmons. Tras sobrevivir a un feroz accidente aéreo en los bosques helados de Alaska, un oficial de las Fuerzas Especiales y su fiel perro de combate Odín quedan aislados. Ambos deberán luchar unidos contra la naturaleza inclemente y feroces depredadores en una dura historia de supervivencia y lealtad.

Play Cinema 2D Sub: 21:40 h

Multiplex 2D Cast: 23:15 h

Cinemacenter 2D Cast: 22:10 h

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (Terror/94’/R-17)

Director: Zach Cregger. Actores principales: Austin Abrams y Zach Cherry. Un mensajero médico queda varado en una zona remota tras un accidente con una patrulla policial. Mientras intenta buscar ayuda, descubre que la región ha sido contagiada por un virus de la corporación Umbrella, debiendo sobrevivir a horribles mutaciones en una noche aterradora.

Play Cinema 2D Sub: 21:50 h

Cinemacenter 2D Cast: 20:30 h

LA ISLA OLVIDADA (Animación/109’/G)

Directores: Joel Crawford y Januel Mercado. Voces principales: H.E.R. y Liza Soberano. Dos amigas terminan varadas en el mágico e impredecible mundo de Nakali, inspirado en la mitología filipina. Para encontrar el camino de regreso a casa, deberán tomar una difícil decisión que podría costarles todos sus recuerdos y emociones más preciados.

Multiplex. 2D Sub: 16.00 h

TOY STORY 5 (Infantil/89’/G)

Director: Andrew Stanton. Voces principales: Tom Hanks y Tim Allen. Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes enfrentan una amenaza inédita cuando la atención de los niños se desplaza de los juguetes tradicionales hacia los dispositivos tecnológicos. El grupo emprenderá una aventura para rescatar el verdadero valor del juego, el compañerismo y la imaginación infantil.

Multiplex 2D Sub: 16:00 h

Cinemacenter 2D Cast: 17:40 h

LA ODISEA (Drama/116’/R-13)

Director: Uberto Pasolini. Actores principales: Ralph Fiennes y Juliette Binoche. Una adaptación cinematográfica del poema épico clásico que relata el arduo viaje de Ulises de regreso a su hogar tras la guerra de Troya. Durante diez años, deberá enfrentarse a feroces criaturas mitológicas, monstruos marinos y la ira de los dioses mientras su esposa defiende el trono.