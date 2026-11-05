"La casa despierta de noche": una jornada única en la Casa Natal de Sarmiento

La Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional se prepara para abrir sus puertas en un horario atípico y con actividades especiales. Será durante “La Casa Despierta de Noche: Melodías, cartas y luces” , una iniciativa que busca transportar a los visitantes a un ambiente del siglo XIX mediante música en vivo, arte, tecnología y experiencias multisensoriales para toda la familia.

El Plan de la Mariposa en San Juan: la banda de hermanos de Necochea que no para de crecer

La propuesta -enmarcada en "La noche de los museos, a nivel nacional"- se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, de 20:00 a 00:00 horas, en la sede del museo, con entrada libre y gratuita.

“Hemos adherido a la Noche de Museos de CABA. Al ser un Museo de dependencia nacional, el secretario de Cultura de la Nación solicitó esa fecha, y hemos adherido. Nos pareció una linda fecha, porque también el clima se presta”, dijo a DIARIO DE CUYO la directora del Museo, Lucía González.

La velada ofrecerá un recorrido completo por las habitaciones, galerías y patios del museo, pero también un atractivo menú de actividades paralelas en distintos espacios. Habrá danzas de época en el sector del Carrascal, degustaciones en el patio de homenajes, un pequeño concierto y sectores dedicados a juegos antiguos y actuales. Además, el proyecto Huarpes acompañará en la huerta y la organización Family Search brindará información a quienes busquen rastrear su árbol genealógico.

Una de las apuestas destacadas es una obra de corte artístico sobre la correspondencia que mantuvo el prócer . “La temática tiene que ver con las cartas que intercambiaba Sarmiento con Aurelia Vélez Sarsfield. Hemos trabajado un poco con inteligencia artificial, con algunos dispositivos digitales y pretendemos, en un espacio pequeño, presentar una experiencia inmersiva que finalmente es una obra de teatro ”, detalló González.

Otro punto central de la jornada será la interacción con el acervo de la institución. “Vamos a inaugurar una actividad con el muro de placas, muy original. En esta actividad, el muro de placas habla, y se destacan algunas placas con su historia, con sus memorias y con unas actividades interactivas para que la gente se lleve un aprendizaje nuevo, diferente, sobre lo que cuenta cada una de las placas que se ha presentado como ofrenda al prócer a lo largo del tiempo”, detalló la funcionaria, quien subrayó que “la verdad es que el equipo se puso la camiseta con su creatividad para aplicar esa noche. Habrá actividades para todas las edades”.

El muro placario, uno de los sectores especiales de la velada

En materia de accesibilidad, el personal de la biblioteca llevará adelante la iniciativa “Un puente de sentidos”, una lectura multisensorial adaptada con elementos especiales para que cualquier persona interesada pueda vivenciar la experiencia inclusiva que semanalmente realiza la institución.

Un puente de sentidos

Además, en el exterior del edificio se habrá un sector gastronómico y una feria de artesanos locales. Y para culminar la velada, se realizará un sorteo con premios aportados por comerciantes de la provincia.

Renovación del patio del ala norte

La velada servirá también como marco para habilitar nuevos espacios en el predio de la casa natal de Sarmiento. “Vamos a inaugurar esa noche la Plaza Seca, que es un proyecto a largo plazo, pero que vamos a iniciar ahora. Es en el ala norte del museo, que da a Avenida Libertador. No se puede mantener verde como nos gustaría, pero es un espacio que no vamos a desperdiciar. Haremos un ‘jardín seco’, como se denomina, con algunas especies que puedan soportar el clima y muy poca humedad. Y para que también el público pueda acceder a ese lugar, al que no tenía acceso, algunos banquitos, para disfrutar también del museo en ese sector”, detalló González.

Otras actividades en el Museo

Además de "La casa despierta de noche" (el día 14 de noviembre), bajo la consigna de “Habitar la historia”, la Casa Natal de Sarmiento -Museo Nacional ha dispuesto una variada agenda de actividades para este mes de noviembre, algunas de las cuales tendrán lugar durante su horario de atención: lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 09:00 a 19:00 h (los miércoles está cerrado al público).