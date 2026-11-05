"La casa despierta de noche": una jornada única en la Casa Natal de Sarmiento

La Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional se prepara para abrir sus puertas en un horario atípico y con actividades especiales. Será durante “La Casa Despierta de Noche: Melodías, cartas y luces”, una iniciativa que busca transportar a los visitantes a un ambiente del siglo XIX mediante música en vivo, arte, tecnología y experiencias multisensoriales para toda la familia.
La propuesta -enmarcada en "La noche de los museos, a nivel nacional"- se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, de 20:00 a 00:00 horas, en la sede del museo, con entrada libre y gratuita.
“Hemos adherido a la Noche de Museos de CABA. Al ser un Museo de dependencia nacional, el secretario de Cultura de la Nación solicitó esa fecha, y hemos adherido. Nos pareció una linda fecha, porque también el clima se presta”, dijo a DIARIO DE CUYO la directora del Museo, Lucía González.
Más que un recorrido por la Casa Natal de Sarmiento
La velada ofrecerá un recorrido completo por las habitaciones, galerías y patios del museo, pero también un atractivo menú de actividades paralelas en distintos espacios. Habrá danzas de época en el sector del Carrascal, degustaciones en el patio de homenajes, un pequeño concierto y sectores dedicados a juegos antiguos y actuales. Además, el proyecto Huarpes acompañará en la huerta y la organización Family Search brindará información a quienes busquen rastrear su árbol genealógico.
Una de las apuestas destacadas es una obra de corte artístico sobre la correspondencia que mantuvo el prócer. “La temática tiene que ver con las cartas que intercambiaba Sarmiento con Aurelia Vélez Sarsfield. Hemos trabajado un poco con inteligencia artificial, con algunos dispositivos digitales y pretendemos, en un espacio pequeño, presentar una experiencia inmersiva que finalmente es una obra de teatro”, detalló González.
Otro punto central de la jornada será la interacción con el acervo de la institución. “Vamos a inaugurar una actividad con el muro de placas, muy original. En esta actividad, el muro de placas habla, y se destacan algunas placas con su historia, con sus memorias y con unas actividades interactivas para que la gente se lleve un aprendizaje nuevo, diferente, sobre lo que cuenta cada una de las placas que se ha presentado como ofrenda al prócer a lo largo del tiempo”, detalló la funcionaria, quien subrayó que “la verdad es que el equipo se puso la camiseta con su creatividad para aplicar esa noche. Habrá actividades para todas las edades”.
El muro placario, uno de los sectores especiales de la velada
En materia de accesibilidad, el personal de la biblioteca llevará adelante la iniciativa “Un puente de sentidos”, una lectura multisensorial adaptada con elementos especiales para que cualquier persona interesada pueda vivenciar la experiencia inclusiva que semanalmente realiza la institución.
Además, en el exterior del edificio se habrá un sector gastronómico y una feria de artesanos locales. Y para culminar la velada, se realizará un sorteo con premios aportados por comerciantes de la provincia.
Renovación del patio del ala norte
La velada servirá también como marco para habilitar nuevos espacios en el predio de la casa natal de Sarmiento. “Vamos a inaugurar esa noche la Plaza Seca, que es un proyecto a largo plazo, pero que vamos a iniciar ahora. Es en el ala norte del museo, que da a Avenida Libertador. No se puede mantener verde como nos gustaría, pero es un espacio que no vamos a desperdiciar. Haremos un ‘jardín seco’, como se denomina, con algunas especies que puedan soportar el clima y muy poca humedad. Y para que también el público pueda acceder a ese lugar, al que no tenía acceso, algunos banquitos, para disfrutar también del museo en ese sector”, detalló González.
Otras actividades en el Museo
Además de "La casa despierta de noche" (el día 14 de noviembre), bajo la consigna de “Habitar la historia”, la Casa Natal de Sarmiento -Museo Nacional ha dispuesto una variada agenda de actividades para este mes de noviembre, algunas de las cuales tendrán lugar durante su horario de atención: lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 09:00 a 19:00 h (los miércoles está cerrado al público).
- Visitas guiadas: Todos los días a las 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h.
- "Piedra, Bronce y Memoria: Los secretos del Muro Placario". Jueves 12 de noviembre 18:30 h y sábado 28 de noviembre, 10:30 h: un recorrido temático para conocer las historias detrás de las placas que homenajean a Domingo Faustino Sarmiento. La propuesta invita a observar sus símbolos, descubrir cómo fueron elaboradas y conocer los motivos de estos homenajes que forman parte del patrimonio del museo. Actividad con inscripción previa por WhatsApp al 264 560-8476 y cupos limitados.
- "El Arte de la Campaña: Estrategias y diplomacia para instalar una figura sin partido propio". Todo el mes, en horario de apertura del museo. Exposición temporaria que cuenta cómo Domingo Faustino Sarmiento, sin partido propio, logró llegar a la presidencia en 1868. A través de cartas, retratos, grabados y material de prensa de la época, la muestra recorre las tensiones y alianzas de aquella campaña. Disponible durante todo octubre.
- "Los Secretos de la Casa de Sarmiento: Expedientes inéditos". Todo el mes, en horario de apertura del museo. Exposición que reúne documentos de investigación para conocer aspectos poco conocidos de la historia de la Casa Natal. Los expedientes permiten profundizar en la construcción, las transformaciones del edificio y su relación con el desarrollo urbano de San Juan.
- "Búsqueda del Tesoro". Fines de semana y feriados, en horario de apertura del museo. Una propuesta para recorrer el museo a través de pistas, objetos y relatos breves que permiten descubrir momentos de la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento.
- "Juegos en los Patios del Museo". Fines de semana y feriados, en horario de apertura del museo. Los patios del museo se transforman en un espacio de encuentro con juegos temáticos, rompecabezas, memorias y propuestas lúdicas para disfrutar la visita de una manera diferente.