Nonpalidece en San Juan: "Logramos crear una identidad de reggae en español muy propia"

Fundada a mediados de los '90, Nonpalidece es una de las banda de reggae roots más convocantes de Argentina y referente en Latinoamérica. Con siete álbumes de estudio, tres en vivo y múltiples Premios Gardel, el grupo celebra tres décadas de trayectoria en una gira extendida que llegará a San Juan el 15 de noviembre .

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De este modo, la banda liderada por Néstor Ramljak volverá a encontrarse con su púbico de Cuyo. ¿La propuesta? Repasar tres décadas de canciones, donde sonarán desde clásicos hasta su último álbum, Hecho en Jamaica.

Antes del show, el vocalista habló con DIARIO DE CUYO de la música y el lugar que construyeron a lo largo de su carrera.

— Bien, con un show que viene a celebrar nuestra carrera, nuestra amistad, nuestra historia. Son 30 años ininterrumpidos de aquel septiembre del 96, donde dimos el primer concierto. Así que estamos contentos. Se planteó una gira con distintas patas: una nacional que nos lleva por Cuyo; otra internacional que ya nos llevó a Colombia y nos lleva a Costa Rica en diciembre, con un 2027 confirmado en Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Perú y Chile; y una tercera pata con festejos en el conurbano bonaerense.

— ¿Podrías definir o sintetizar lo que fueron estos 30 años?

— Lo definiría como proyecto perseverante colectivo. Es un proyecto que se inició cuando éramos muy jóvenes saliendo del secundario en Tigre, en una época en la que empezaba a estar de moda tener banditas. En esa curiosidad por entender por qué el reggae sonaba diferente, nos metimos en una sala de ensayo. Debutamos un 21 de septiembre del 96 en una casona antigua que alquilábamos para ensayar, donde las dueñas, Ale y Sonia, organizaron una fiesta de la primavera y tuvimos que ponernos un nombre de apuro. Treinta años después, ver todo lo que pasó y cumplir las metas que planeaste con tus amigos te empodera muchísimo.

— Y con una pata muy fuerte en la autogestión y la independencia…

— Claro, pero no como una bandera marketinera, sino como una realidad que nos tocó vivir. No es que estaba sentado en una reposera rechazando contratos discográficos; no venía nadie a golpear la puerta, y por eso decidimos hacerlo por nuestros propios medios. Así llegamos al primer demo y luego a nuestra primera gira en el 2002 a Costa Rica, donde la gente ya nos conocía… y hay que tener en cuenta que no era época de internet, era una comunicación muy artesanal.

— Ahí había que remarla…

—Claro, pero cuando uno está ocupado y entretenido con algo que le gusta, y lo hacés con amigos, el tiempo pasa volando. Fijate que lo más curioso es que tenemos la misma formación que grabó el primer disco en el año 2000...

— Y no es poca cosa, pocas pueden sostenerse así...

— Hubo roces, sí, pero siempre fueron peleas tontas, nunca fue una pelea por ego, por dinero... Siempre fuimos una familia muy enfocada en lo que vivíamos, con los pies sobre la tierra.

—¿Se consideran referentes del género en el país?

—Me hago cargo de que de alguna manera somos referentes del género y también referentes de que se puede, desde la independencia y desde el aprendizaje constante. Lo que no se puede es saltearse los pasos. Acá nunca hubo una búsqueda desesperada de éxito rápido; si vas a buscar en la música fama y dinero rápido, te estás equivocando de camino. Es cierto que la era digital trajo una inmediatez que nos hace perder un poco el foco del trabajo paciente, de la perseverancia, que hace que todo parezca más descartable, o sea, sacaste una canción y ya al mes eso es viejo, tenés que hacer algo nuevo para darle de comer al algoritmo, bueno, es lo que hay ahora, estamos tratando de aprender y convivir con todo eso también.

— ¿Y cómo es el reggae de estos pagos?

— Junto a otras bandas latinoamericanas logramos crear una identidad de reggae en español muy propia, con estribillos y puentes bien marcados, trascendiendo el loop más hipnótico del reggae jamaiquino original. Nosotros somos del delta de Tigre, lo que llamamos el “reggae marrón”. Esa exuberancia de la naturaleza y la calma del río nos impregnaron de una identidad sudamericana, marrón, indígena y mestiza que culturalmente es hermosa y me representa mucho más que cualquier estereotipo.

— Están por sacar otro disco ¿cierra estos 30 años, es el comienzo de otra etapa?

— El disco nuevo es una consecuencia natural de los 30 años, pero no viene a celebrarlos. Íbamos a lanzarlo en paralelo, pero nos dimos cuenta de que la gente se iba a marear entre el aniversario y la música nueva. El cumpleaños del grupo era una fecha impostergable y merecía su propio espacio conmemorativo, así que pospusimos el disco unos meses para pulirlo bien, mientras recorremos el país con esta gira aniversario que se extenderá hasta marzo y abril, incluyendo los shows que daremos en marzo de 2027 junto a Los Paralamas en el Movistar Arena y en el Metropolitano de Rosario.

— O sea que es el comienzo de los próximos 30 años…

—(risas) Bueno, ponerlo en términos que arranquen otros 30 es un montón... El disco de los 30 años bien podría haber sido Hecho en Jamaica, que fuimos a grabar a la isla, con repertorio clásico de la banda y con un montón de invitados. Ese tenía más el formato de celebrar la carrera de Nonpa, pero salió de poder irnos a Jamaica, el sello nos apoyaba y dijimos “no esperemos a los 30, hagámoslo ahora”, porque por ahí a los 30, quién sabe. Con esa filosofía es que vamos avanzando, a nosotros nos funciona tener la zanahoria adelante…Lo de los otros 30, lo vamos charlando…

— A juzgar por la historia y lo que has contado, hay cuerda para rato…

— Sí, no porque uno no quiera, sino porque la biología hace lo suyo ¿viste? Salvo que encontremos a los doctores que atiendan a los Rolling Stones y nos puedan pasar algún secreto (risas)… Pero sí, la idea es seguir e inspirar a otros en cuanto a encarar un proyecto colectivo... Y tenemos que trabajar mucho también, no tenemos la vida resuelta, económicamente digo, porque es un proyecto grande, somos muchos y la torta se divide en muchas porciones. Entonces hay que estar ahí, cuidando y alimentando el fueguito.

La cita con Nonpalidece