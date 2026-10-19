Los Salieris sanjuaninos celebran a Charly García

La banda local festejará el cumple del rocker argentino y el suyo propio, con un show que atravesará las distintas épocas de Charly.

La música de Charly García volverá a sonar en San Juan con "Los Salieris", banda local que recorre toda su producción (Foto Gentileza Lore Esbry)

Charly García cumplirá 75 años el 23 de octubre. Ese mismo día, ellos cumplirán 5 desde que crearon la banda en San Juan, para rendirle homenaje. Razones más que suficientes para celebrar y por eso, el 30 de octubre, "Los Salieris - Música de Charly García", desgranarán una vez más éxitos de todas sus épocas.

Fede Lescano en guitarra y voz, Carlos Pereyra en bajo y voz, Mateo Manrique en batería y voz y Cecilia Cumpián en teclados y voz (una súper admiradora de Charly, muy conocida en San Juan por sus iniciativas musicales vinculadas al rocker), integran el grupo que ya se prepara para subir a escena y festejar con los fanáticos sanjuaninos.

Una banda marcada por un encuentro ¿casual? Detrás de la formación del grupo existe una anécdota singular que sintetiza la pasión compartida por el compositor argentino: un encuentro de integrantes de su formación inicial, que se dio justamente un 23 de octubre, "de forma muy hermosa", describió Cumpián.

"Yo había puesto parlantes en la ventana de mi departamento para pasar música de Charly todo el día de su cumple 70. En un momento, me asomo a la ventana a tomar aire y veo a dos muchachos mirando hacia arriba. Desde abajo me preguntan '¿Vos sos la que está pasando música?'. Y yo les dije que sí, temiendo que me hicieran problema por el volumen", contó en referencia a Federico Lescano y Maximiliano Melián (ex bajista que debió dejar el proyecto). "Inmediatamente subieron, me contaron que ellos también amaban a Charly. Resultado: los invité a tocar ahí mismo y nos quedamos zapando hasta las 3 de la mañana", relató la tecladista. Al día siguiente ya estaba el primer cuarteto completo, con otro amigo, que fue el primer percusionista de Los Salieris, Gustavo Moreno.

Viaje por el universo de Charly García A partir de aquel impulso inicial, la banda consolidó una propuesta que recorre minuciosamente las distintas etapas creativas del artista. "Hemos tocado mucho el año pasado. Hacemos toda la obra de Charly desde Sui hasta La Lógica del Escorpión. Abrimos, por ejemplo, con Frecuencia Modulada, La Lógica, Piano Bar y así", detalló Cumpián, de cara a la fecha en Vintage Lounge. "Como vamos desde lo primero a lo último, todo tipo de público puede disfrutarlo, el que comienza a escuchar su obra, el fanático y el oyente ocasional", afirmó.