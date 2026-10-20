    • 20 de octubre de 2026 - 08:50

    Una peligrosa caída en la montaña sanjuanina: el complejo operativo para rescatar a un ciclista en Ullum

    Una tarde de aventura que terminó en una emergencia extrema en los senderos del Dique de Ullum, donde la pericia de los rescatistas y la solidaridad vecinal evitaron una tragedia mayor.

    Una peligrosa caída en la montaña sanjuanina: el complejo operativo para rescatar a un ciclista en Ullum

    Una peligrosa caída en la montaña sanjuanina: el complejo operativo para rescatar a un ciclista en Ullum

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    Lo que prometía ser una jornada típica de entrenamiento y disfrute al aire libre para los amantes del ciclismo de montaña se transformó, en cuestión de segundos, en una situación crítica. Un ciclista sufrió una violenta caída en las inmediaciones del Dique de Ullum, un accidente que le provocó lesiones de consideración y activó de inmediato un complejo operativo de rescate.

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    El terreno, caracterizado por pendientes pronunciadas, piedras sueltas y desniveles abruptos, convirtió la zona en una auténtica trampa para el deportista accidentado. Afortunadamente, la rápida activación de los protocolos de emergencia permitió la llegada de ayuda a un sector donde el acceso vehicular es prácticamente imposible.

    Las impresionantes imágenes difundidas posteriormente por el espacio MTB San Juan Ciclismo de Montaña permiten dimensionar con exactitud la enorme dificultad del procedimiento. En los registros visuales se observa la complejidad de la evacuación: rescatistas equipados con arneses y sogas sostienen y aseguran una camilla rígida donde transportan al herido, bajando a pie y de manera milimétrica por una ladera sumamente empinada en dirección a la base.

    Cada movimiento exigió una precisión quirúrgica, máxima concentración y una rigurosa coordinación entre todos los actores involucrados. Un paso en falso no solo habría puesto en riesgo la estabilidad del ciclista lesionado, sino también la integridad física de los propios brigadistas. La bajada demandó varias horas de un esfuerzo físico extenuante, donde la fuerza de los brazos y la pericia técnica resultaron vitales para sortear los obstáculos naturales del terreno sanjuanino.

    A pesar de la gravedad del impacto y de las múltiples lesiones que sufrió el hombre, desde el ámbito del ciclismo local llevaron tranquilidad al informar que su salud e integridad no quedaron comprometidas de manera crítica. El oportuno arribo de la asistencia médica en la base del cerro permitió estabilizarlo y trasladarlo rápidamente hacia un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva.

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