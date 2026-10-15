De la terapia intensiva al alma: la médica sanjuanina que sanó el duelo de su madre en un libro para abrazar la vida

Hay instantes en los que la realidad se quiebra de manera irreversible. Un diagnóstico inesperado, una llamada a altas horas de la noche o el sonido monótono de un monitor cardíaco en una sala de cuidados intensivos pueden transformar el mapa de una vida en cuestión de segundos. Para la médica sanjuanina Agustina Masters, el punto de inflexión no llegó desde su rol profesional, acostumbrada a lidiar a diario con la gravedad y la emergencia, sino desde el rincón más íntimo y vulnerable de su existencia: el lugar de una hija que debe despedir a su madre.

Ocurrió en el año 2020, un período convulso y oscuro marcado por el inicio de la pandemia de COVID-19. Mientras ejercía en la primera línea de batalla contra el virus , Agustina sufrió la pérdida de su mamá, Graciela. Ese dolor profundo la colocó repentinamente del otro lado del mostrador. Aquella vivencia fue la semilla de un proceso de sanación y escritura que se extendió durante seis años y que hoy se concreta en "Antes de la muerte", su primer libro, una obra llamada a convertirse en un refugio y un "bastón emocional" para quienes enfrentan el duelo.

En una charla íntima con DIARIO DE CUYO, la profesional de 36 años y nacida en la Capital sanjuanina repasa cómo fue el proceso de cruzar la frontera del rigor científico para adentrarse en las profundidades de la sensibilidad humana.

La vocación de Agustina se gestó temprano . A los 17 años dejó su San Juan natal para radicarse en Mendoza y cumplir el sueño de estudiar Medicina. Hoy, a sus 36 años, su currículum impresiona por su versatilidad: es médica especialista en Clínica Médica y Terapia Intensiva, cuenta con una Maestría en Administración de Salud. En la actualidad, se desempeña en el área de Terapia Intensiva tanto del Hospital Español (sector privado) como del Hospital Perrupato (sector público).

A su vez, su espíritu inquieto la llevó a dar el salto emprendedor: es fundadora y directora del Centro Médico Origen -donde integra especialidades como medicina clínica, estética, ortomolecular, nutrición y psicología- y cofundadora del Centro de Rehabilitación Pinar Plaza.

"Siempre me identifico con una mente muy inquieta. Creo que eso es lo que me lleva todo el tiempo a buscar nuevos desafíos", confiesa la médica. Sin embargo, ni toda su formación ni los años transcurridos en los pasillos de urgencias la prepararon para el impacto de perder a su madre.

El quiebre y el inicio de la escritura

"Lo de mi mamá fue realmente un quiebre en mi vida", relata Agustina al recordar a Graciela, quien permaneció en San Juan junto al resto de su familia mientras su hija consolidaba su carrera en la vecina provincia. "A partir de ahí empecé a escribir sin saber que iba a ser un libro. Simplemente era una forma de desahogo en medio de un contexto de años muy difíciles", señala.

Lo que comenzó como reflexiones aisladas para canalizar la pena fue cobrando forma con el paso de los años. La autora comenzó a recopilar testimonios de familiares de pacientes, de colegas médicos y de personas que atravesaron diagnósticos terminales, dando vida a un ensayo colectivo que aborda un eje central: el impacto de recibir una mala noticia.

"Todos tenemos en común haber recibido o dado alguna mala noticia. ¿Cómo vivimos con esa situación? ¿Cómo nos cambia la vida ese momento que queda grabado en la mente como una foto y cómo aprendemos a vivir esa nueva vida con el duelo?", reflexiona Masters sobre el corazón de su trabajo.

Uno de los pilares más potentes de "Antes de la muerte" radica en la mirada crítica y reflexiva sobre la propia labor médica. En un ámbito donde la rutina y la sobrecarga laboral suelen generar corazas emocionales, Masters apunta a rescatar el valor de la empatía en la relación médico-paciente. "En el libro hablo mucho de nuestra función como profesionales. El gesto, el darle la mano al paciente o al familiar, el palmearle la espalda... son todos esos pequeños detalles los que marcan la diferencia en cómo esa persona va a procesar la información y va a transitar lo que viene", explica con convicción.

La obra no está dirigida de manera exclusiva a los medios, sino que fue ideada para el público en general, con un enfoque accesible que busca llegar al alma de cualquier persona golpeada por la enfermedad o la pérdida.

El libro se encuentra actualmente en la etapa final de impresión y estará disponible en las próximas semanas tanto en formato papel como en las principales plataformas digitales de e-books. Con una propuesta económica accesible, Agustina busca que la publicación llegue a la mayor cantidad de hogares posible.

"El libro está pensado para aquellas personas que están transitando un diagnóstico terminal o la partida de un ser querido, esos momentos donde la vida de pronto se quiebra y cambia todo. Queremos que sea una compañía, un abrazo, un poquito de bastoncito emocional", concluye la médica sanjuanina que supo transformar el dolor de la despedida en una lección de humanidad y esperanza.