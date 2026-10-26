El inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 como el mejor jugador del año

Harry Kane ganó el Balón de Oro masculino 2026 en la 70ª edición de la entrega organizada por la revista France Football. La ceremonia se realizó en el Teatro London Palladium, en Londres, un cambio histórico de sede, ya que por primera vez no tuvo lugar en París. Lionel Messi finalizó en el quinto puesto de la votación, aunque no asistió a la gala.

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El delantero inglés, de 33 años, recibió la distinción por primera vez en su carrera, después de una temporada destacada con el Bayern Múnich. Con el equipo alemán conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa, mientras que con la selección de Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial 2026.

Además, Kane recibió el Trofeo Gerd Müller, que reconoce al máximo goleador de la temporada, tras marcar 73 tantos. En la votación por el Balón de Oro se impuso ante otros candidatos de peso, como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

La clasificación dejó a Lionel Messi en el quinto lugar, por lo que el capitán argentino no pudo sumar su noveno Balón de Oro. El rosarino había sido protagonista del Mundial 2026 con la Selección argentina, pero no viajó a Londres para participar de la ceremonia.

Entre los demás representantes argentinos, Lautaro Martínez terminó en el puesto 22° de la clasificación masculina. Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez estaba nominado al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero, pero el ganador fue el español Unai Simón.

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino

En la categoría femenina, Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro por tercera vez, luego de sus consagraciones en 2021 y 2022. La futbolista española sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria tras una temporada en la que, antes de dejar el Barcelona a principios de año, conquistó la Champions League femenina y el campeonato local, según el repaso de la temporada presentado en la gala.

El Barcelona Femení fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Además del premio de Putellas, Pere Romeu fue distinguido como mejor entrenador, Cata Coll recibió el reconocimiento a la mejor arquera y Vicky López ganó el premio a la mejor jugadora Sub 21. El club también se llevó el galardón al mejor equipo femenino.

A su vez, la mexicana Charlyn Corral obtuvo el Trofeo Gerd Müller como máxima goleadora del fútbol femenino y se convirtió en la primera representante de México en recibir una distinción en una gala organizada por France Football.

España se llevó varios premios de la temporada

La selección española, campeona del mundo, también tuvo una presencia destacada. Lamine Yamal ganó por tercera vez consecutiva el Trofeo Kopa, reservado al mejor futbolista Sub 21, aunque no logró quedarse con el Balón de Oro masculino.

En la rama femenina, Vicky López obtuvo el mismo reconocimiento. Además, Luis de la Fuente, entrenador de la selección masculina de España, fue elegido como el mejor técnico del año tras conducir al equipo a la conquista del Mundial 2026.

TODOS LOS GANADORES EN LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2026