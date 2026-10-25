Mbappé silenció al Barcelona: Real Madrid ganó 2-1 el Clásico

Real Madrid dio un golpe fuerte en el Clásico de España . El equipo blanco venció 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou por la décima fecha de LaLiga, terminó con el invicto del conjunto catalán en el campeonato y volvió a meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares. Kylian Mbappé fue la gran figura con un doblete , incluido el gol decisivo cuando el partido parecía encaminarse al empate.

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El delantero francés abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo , en un encuentro en el que Real Madrid consiguió hacer daño aprovechando los espacios que dejaba el conjunto local. Barcelona reaccionó en el complemento y encontró la igualdad a los 61 minutos por intermedio de Raphinha , después de una asistencia de Pedri.

Con el 1-1, Barcelona comenzó a atravesar sus mejores minutos y estuvo cerca de completar la remontada. Lamine Yamal tuvo una situación clara y Andriy Lunin también debió intervenir ante un cabezazo de Gerard Martín para sostener al conjunto madrileño cuando el local aumentaba la presión.

Sin embargo, cuando quedaban pocos minutos para el final, Real Madrid golpeó de contra. Eduardo Camavinga comandó la jugada y asistió a Mbappé , que apareció dentro del área para marcar el 2-1 a los 87 minutos y completar su doblete en el Camp Nou. El francés alcanzó además los 11 goles en las primeras diez jornadas de LaLiga.

El Barcelona intentó reaccionar durante el tiempo agregado, pero no consiguió volver a quebrar a la defensa visitante. El pitazo final confirmó una victoria de enorme valor para el conjunto blanco, que consiguió llevarse el primer Clásico de la temporada como visitante.

Real Madrid terminó con el invicto del Barcelona

La derrota significó además el primer traspié del Barcelona en LaLiga, después de nueve victorias consecutivas en el inicio del campeonato. El equipo de Hansi Flick se mantiene en lo más alto de la clasificación, aunque el triunfo del Madrid achicó considerablemente la diferencia entre ambos.

Barcelona quedó con 27 puntos, Atlético de Madrid aparece con 26 y Real Madrid llegó a 24, por lo que el Merengue quedó ahora a solo tres unidades del líder. El resultado vuelve a comprimir la pelea por el campeonato cuando todavía queda buena parte de la temporada por delante.

El triunfo también marcó un regreso especial para José Mourinho, que volvió a dirigir un Clásico como entrenador del Real Madrid más de una década después de finalizar su primera etapa en el club. Su equipo encontró la manera de resistir el mejor momento del Barcelona y terminó llevándose los tres puntos con Mbappé como protagonista absoluto.