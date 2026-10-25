    • 25 de octubre de 2026 - 20:15

    Mbappé silenció al Barcelona: Real Madrid ganó 2-1 el Clásico

    El francés convirtió los dos goles del Merengue, incluido el del triunfo sobre el final. Real Madrid terminó con el invicto del Barcelona y se acercó en LaLiga.

    El francés convirtió a los 41 y 87 minutos y terminó con el invicto del Barcelona en el campeonato.

    El francés convirtió a los 41 y 87 minutos y terminó con el invicto del Barcelona en el campeonato.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Real Madrid dio un golpe fuerte en el Clásico de España. El equipo blanco venció 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou por la décima fecha de LaLiga, terminó con el invicto del conjunto catalán en el campeonato y volvió a meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares. Kylian Mbappé fue la gran figura con un doblete, incluido el gol decisivo cuando el partido parecía encaminarse al empate.

    Leé además

    El argentino llegó a avanzar hasta el puesto 14 antes de que los daños en su Alpine terminaran con su carrera.

    Colapinto habló tras abandonar en Austin: "Fue un fin de semana duro, un poco triste por la carrera de hoy"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Lautaro Rivero convirtió de cabeza el único gol del encuentro a los 33 minutos del primer tiempo.

    River le gana 1-0 a Racing y ya se juega el segundo tiempo en el Monumental

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El delantero francés abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo, en un encuentro en el que Real Madrid consiguió hacer daño aprovechando los espacios que dejaba el conjunto local. Barcelona reaccionó en el complemento y encontró la igualdad a los 61 minutos por intermedio de Raphinha, después de una asistencia de Pedri.

    Mbappé apareció sobre el final y decidió el Clásico

    Con el 1-1, Barcelona comenzó a atravesar sus mejores minutos y estuvo cerca de completar la remontada. Lamine Yamal tuvo una situación clara y Andriy Lunin también debió intervenir ante un cabezazo de Gerard Martín para sostener al conjunto madrileño cuando el local aumentaba la presión.

    Sin embargo, cuando quedaban pocos minutos para el final, Real Madrid golpeó de contra. Eduardo Camavinga comandó la jugada y asistió a Mbappé, que apareció dentro del área para marcar el 2-1 a los 87 minutos y completar su doblete en el Camp Nou. El francés alcanzó además los 11 goles en las primeras diez jornadas de LaLiga.

    El Barcelona intentó reaccionar durante el tiempo agregado, pero no consiguió volver a quebrar a la defensa visitante. El pitazo final confirmó una victoria de enorme valor para el conjunto blanco, que consiguió llevarse el primer Clásico de la temporada como visitante.

    Real Madrid terminó con el invicto del Barcelona

    La derrota significó además el primer traspié del Barcelona en LaLiga, después de nueve victorias consecutivas en el inicio del campeonato. El equipo de Hansi Flick se mantiene en lo más alto de la clasificación, aunque el triunfo del Madrid achicó considerablemente la diferencia entre ambos.

    Barcelona quedó con 27 puntos, Atlético de Madrid aparece con 26 y Real Madrid llegó a 24, por lo que el Merengue quedó ahora a solo tres unidades del líder. El resultado vuelve a comprimir la pelea por el campeonato cuando todavía queda buena parte de la temporada por delante.

    El triunfo también marcó un regreso especial para José Mourinho, que volvió a dirigir un Clásico como entrenador del Real Madrid más de una década después de finalizar su primera etapa en el club. Su equipo encontró la manera de resistir el mejor momento del Barcelona y terminó llevándose los tres puntos con Mbappé como protagonista absoluto.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ataque. Intenta Axel Brizuela, de Unión. El Azul empezó ganando, Desamparados se lo empató. Todo abierto en el Regional.

    Unión y Desamparados no se pudieron sacar ventajas en el Bicentenario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nahuel Rodríguez abrió el marcador para Unión y Daniel Castro convirtió la igualdad antes del descanso.

    Desamparados y Unión empataron 1-1 y dejaron la serie abierta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Positivo. Tobías Martínez remontó posiciones en la final en Rosario hasta terminar en el puesto 13 de la carrera que ganó Lambiris.

    TC en Rosario: Lambiris no perdonó y Tobías Martínez terminó remontando

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El defensor convirtió el único gol del clásico tras un córner de Sebastián Villa cuando quedaban dos minutos para el final.

    Boca lo ganó sobre el final ante Independiente y volvió a la cima de la tabla anual

    Por Redacción Diario de Cuyo