Torneo del Sol de Atletismo en el CEF Nº 20: Gran nivel y convocatoria

Con la organización de la Federación Sanjuanina, se vivió una intensa jornada de atletismo con presencia de representantes de San Juan, San Luis y Mendoza.

Exitoso. El Torneo del Sol reunió a los mejores del atletismo de la región.

El atletismo sanjuanino volvió a ser protagonista el pasado fin de semana con la disputa de una nueva edición del Torneo del Sol , desarrollado en la Pista de Atletismo Jesús "Ñandú" Morales del Centro de Educación Física (CEF) Nº 20, el que contó con el apoyo del Gobierno de San Juan , que acompaña a sus representantes a competencias nacionales e internacionales que se avecinan.

El certamen contó con la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Atletismo (FAS) y sumó la participación de atletas locales, de Mendoza y San Luis de diversas categorías, abarcando desde las etapas formativas hasta las divisionales Máster. Preparación clave rumbo a los grandes compromisos nacionales e internacionales. Un aspecto destacado de la jornada fue la presencia de los deportistas sanjuaninos que ultiman detalles para sus próximas competencias nacionales y regionales:

• Juegos Nacionales Evita : La delegación juvenil tomó este torneo como una prueba fundamental de cara a su viaje a Mar del Plata, donde competirán del 2 al 7 de noviembre.

• Juegos Binacionales Cristo Redentor : Los atletas seleccionados evaluaron su rendimiento y puesta a punto para representar a la provincia en Mendoza, del 9 al 15 de noviembre.

La jornada permitió medir marcas, afinar detalles técnicos y dar rodaje competitivo a las promesas del atletismo local antes de enfrentar estos desafíos de primer nivel.