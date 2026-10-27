Torneo del Sol de Atletismo en el CEF Nº 20: Gran nivel y convocatoria

TODOS LOS RESULTADOS
Bala damas
•Luana Lillo — categoría U14 — Tunuyán — puesto: 1° U14.
•Paloma Barrio — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.
•Catalina Palomo — categoría U18 — UDC — puesto: 1° U18.
•Luciana Palomo — categoría U18 — UDC — puesto: 2° U18.
•Mónica Vargas — categoría M70 — CISAVE — puesto: 1° M70.
Bala varones
•Michaela Ríos — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.
•Bautista Ochoa — categoría U16 — CMA 25 — puesto: 2° U16.
•Laureano Fornes — categoría U16 — Tunuyán — puesto: 3° U16.
•Maximiliano Castro — categoría U18 — Pocito — puesto: 1° U18.
•Lucas Rodríguez — categoría U18 — Tunuyán — puesto: 2° U18.
•Miguel Tadeo — categoría U20 — San Luis — puesto: 1° U20.
•Lautaro Flores — categoría Mayores — UDC — puesto: 1° Mayores.
•Matías Piscitelli — categoría Mayores — Mendoza — 2° Mayores.
•Ricardo Martínez — categoría M75 — CISAVE — puesto: 1° M75.
•Alberto Berenguer — categoría M75 — CISAVE — puesto: 2° M75.
Disco damas
•Paloma Barrio — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.
•Lourdes Torres — categoría U18 — San Luis UDC — puesto: 1° U18.
•Carla Palomo — categoría U18 — No indicado — puesto: 2° U18.
•Catalina Palomo — categoría U18 — puesto: 3° U18.
Disco varones
•Michael Ríos — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.
•Alejandro Barrera — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 2° U16.
•Jonhatan Ortiz — categoría U16 — No indicado — puesto: 3° U16.
•Matías López — categoría U18 — 25 de mayo — puesto: 1° U18.
•Miguel Tadeo — categoría U20 — puesto: 1° U20.
•Agustín Unibaso — U20 — puesto: 2°
•Ricardo Martínez — categoría M75 —CISAVE — puesto: 1° M75.
•Alberto Berenguer — categoría M75 — puesto: 2° M75.
Martillo damas
•Luana Lillo — categoría U16 — Tunuyán — puesto: 1° U16.
•Carla Palomo — categoría U18 — puesto: 1° U18.
Martillo varones
•Michael Ríos — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.
•Laureano Fornes — categoría U16 — Tunuyán — puesto: 2° U16.
•Bautista Ochoa — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 3° U16.
Jabalina damas
•Rocío Orellano — categoría U16 — Barrilete — puesto: 1° U16.
•Mía Mambreti — categoría U16 — CASJ — puesto: 2° U16.
•Luzmila Tello — categoría U16 — Barrilete — puesto: 3° U16.
•Bárbara Antonelli — categoría Mayor — Mendoza — puesto: 1° Mayor.
•Antonella Capadona — categoría Mayor — Mendoza — puesto: 2° Mayor.
•Marisa Rodríguez — categoría M60 — Mendoza — puesto: 1° M60.
Jabalina varones
•Newen Donaire — categoría U14 — Tunuyán — puesto: 1° U14.
•Luciano Sosa — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.
•Lautaro Heredia — categoría U16 — Sarmiento — puesto: 2° U16.
•Matías López — categoría U18 — 25 de mayo — puesto: 1° U18.
•Lucas Rodríguez — categoría U18 — Tunuyán — puesto: 2° U18.
•Lionel Carrizo — categoría U20 — San Luis — puesto: 1° U20.
•Mauricio Olivares — categoría U20 — Sarmiento — puesto: 2° U20.
•Thiago Pereyra — categoría U20 — CASJ — puesto: 3° U20.
Largo damas
•Angelina Bustamante — categoría U14 — Sarmiento — puesto: 1° U14.
•Isabella Oviedo — categoría U14 — Tunuyán — puesto: 2° U14.
•Luana Tapia — categoría U14 — Imperio — puesto: 2° U14.
•Victoria Giménez — categoría U16 — Imperio — puesto: 1° U16.
•Hanna Rodríguez — categoría U16 — MDP — puesto: 2° U16.
•Violeta Visciglia — categoría U16 — Mendoza — puesto: 3° U16.
•Morena Tejada — categoría U18 — UDC — puesto: 1° U18.
Largo varones
•Juan Fontivero — categoría U14 — 1°
•Tadeo Coronado — categoría U14 — 2°
•Newen Donaire — categoría U14 — 3°
•Octavio Olmos — categoría U16 — 1°
•Yonatan Ortiz — categoría U16 — 2°
•Alejandro Barrera — categoría U16 — 3°
•Tomás Gómez — categoría U18 — 1°
•Alan Lucero — categoría U20 — 1°
•Dorian Arias — categoría U20 — 2°
•Federico Vapore — categoría Máster — 1°
Alto varones
•Octavio Olmos — categoría U16 — Tunuyán — 1°
•Dorian Arias — categoría U16 — Tunuyán - 2°
•Jeremías Cabañez — categoría U20 —San Luis — 1°
•Alan Lucero — categoría U20 — CASJ —2°
•Fernando Funes — categoría U20 — San Luis — 3°
Alto damas
•Victoria Cueito — categoría U16 — 1°
•Uma Francia — categoría U20 — 1°
•Luisina Digiorgio — categoría U20 — 2°
•Sofía Ochoa — categoría Mayor — 1°
•Antonella Capadona — categoría Mayor — 2°
•Mónica Vargas — categoría M70 — 1° M70
Triple femenino
•Morena Tejada — categoría U18 —UDC — 1°
•Valentina Palacio — categoría U20 — San Luis — 1°
•Malena Leiva — categoría M36 — Imperio — 1°
Triple masculino
•Octavio Olmos — categoría U16 — Tunuyán — 1°
•Tomás Gómez — categoría U18 — UDC — 1°
Garrocha dama/varones
•Matías Piscitelli — categoría Mayor — 1°
•Antonella Capadona — categoría Mayor — 1°
80 m masculino
•Juan Fontivero — categoría U14 — UDC — 1°
•Emiliano Díaz — categoría U14 — club: UDC — 2°
•Mateo Martínez — categoría U14 — Tunuyán — 3°
•Juan Carlos Navarro — categoría U16 — 1°
•Alan Pizarro — categoría U16 — 2°
•Álvaro Solís — categoría U16 — Imperio — 3°
80 m femenino
•Angelina Bustamante — categoría U14 — Sarmiento — 1°
•Delfina Gómez — categoría U14 — UDC — 2°
•Luana Lima — categoría U14 — Imperio - 3°
•Rocío Orellano — categoría U16 — Barrilete — 1°
•Mía Mambreti — categoría U16 — CASJ — 2°
•Violeta Visciglia — categoría U16 — UDC — 3°
100 m femenino
•Hanna Rodríguez — categoría U18 — MDP — 1°
•Isabella Gómez — categoría U20 — Barrilete — 1°
•Lourdes Soria — categoría U23 — Imperio — 1°
•Olivia Visciglia — categoría Mayor — Mendoza — 1°
•Celina Cavagnaro — categoría M50 — Mendoza — 1°
•Marisa Rodríguez — categoría M60 — San Juan — 1°
100 m masculino
•Lautaro Heredia — categoría U16 — 1°
•Facundo Gigbert — categoría U16 — Sarmiento — 2°
•Tomás Gómez — categoría U18 — UDC — 1°
•Matías Carrizo — categoría U20 — San Luis — 1°
•Zacarías Irusta — categoría U20 — San Luis — 2°
•Mateo Arévalo — categoría U20 — UDC — 3°
•Jeremías Tejerina — categoría Mayor — San Luis — 1° Mayor.
•Emilio Castro — categoría Mayor — CASJ - 2°
•Luciano Flores — categoría Mayor — CASJ — 3°
•Federico Vapore — categoría M41 — Imperio — 1°
•Pablo Violi — categoría M45 — Imperio — 1°
200 m femenino
•Delfina Gómez — categoría U14 — UDC — 1°
•Isabella Mirarchi — categoría U16 — Barrilete — 1°
•Guadalupe Quinteros — categoría U23 — UDC — 1° U23.
200 m masculino
•Juan Carlos Navarro — categoría U16 — Sarmiento — 1°
•Bautista Gómez — categoría U16 — CASJ — 2°
•Lautaro Valles — categoría U18 — Barrilete — 1°
•Tomás Cabañez — categoría U20 — San Luis — 1°
•Matías Arévalo — categoría U20 — UDC — 2°
400 m femenino
•Victoria Giménez M. — categoría U16 — Imperio — 1°
•Camila Leguizamón — categoría U20 — San Luis — 1°
•Sonia Torres — categoría M32 — Imperio — 1°
•Sonia Aveta — categoría M60 — Mendoza — 1°
400 m masculino
•Ignacio Villalón — categoría U18 — 1°
•Juan Dessi — categoría U20 — San Luis — 1°
600 m femenino
•Isabella Mirarchi — categoría U16 — Barrilete — 1°
•Rocío Orellano — categoría U16 — Barrilete — 2°
600 m masculino
•Mateo Martínez — categoría U14 —Tunuyán — 1°
•Bautista Gómez — categoría U16 — CASJ — 1°
•Maico Ortuño — categoría U16 — CASJ — 2°
•Joaquín Aguilar — categoría U16 — 3°
Milla damas/varones
•Thiago Senteno — categoría U16 — 25 de mayo — 1°
•Benjamín Farías — categoría U18 — 1°
•Javier Zárate — categoría U18 — 2°
•Lautaro Valles — categoría U18 — Barrilete — 3°
•Florencia Gutiérrez — categoría U18 — UNSJ — 1°
•Santiago Barloa — categoría U20 — 1°
•Nahuel García — categoría U20 — Barrilete — 2°
•Erick Zwobodo — categoría U20 — Tunuyán — 3°
•Gustavo Santander — categoría M46 — Imperio — 1°
•Betina Montaña — categoría M50 — Mendoza — 1°
100 c/v femenino
•Agustina Ruiz — categoría U20 — San Luis — 1°
•Manzu — categoría U20 — San Luis — 2°
100 c/v masculino
•Alan Pizarro — categoría U16 — 25 de mayo — 1°
•Bautista Gómez — categoría U16 — CASJ — 2°
•Luciano Sosa — categoría U16 — CMA25 — 3°
80 c/v femenino
•Luana Ferrari — categoría U14 — CASJ — 1°
400 c/v femenino
•Mía Barocco — categoría U20 — San Luis — 1°
2 km marcha
•Luana Arbó — categoría U14 — UDC — 1°
•Dora Coronado — categoría U16 — Tunuyán — 1°
•Nelly Jara — categoría Mayor — Tunuyán — 1°