    • 27 de octubre de 2026 - 14:10

    Torneo del Sol de Atletismo en el CEF Nº 20: Gran nivel y convocatoria

    Con la organización de la Federación Sanjuanina, se vivió una intensa jornada de atletismo con presencia de representantes de San Juan, San Luis y Mendoza.

    Exitoso. El Torneo del Sol reunió a los mejores del atletismo de la región.

    Exitoso. El Torneo del Sol reunió a los mejores del atletismo de la región.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El atletismo sanjuanino volvió a ser protagonista el pasado fin de semana con la disputa de una nueva edición del Torneo del Sol , desarrollado en la Pista de Atletismo Jesús "Ñandú" Morales del Centro de Educación Física (CEF) Nº 20, el que contó con el apoyo del Gobierno de San Juan , que acompaña a sus representantes a competencias nacionales e internacionales que se avecinan.

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    El certamen contó con la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Atletismo (FAS) y sumó la participación de atletas locales, de Mendoza y San Luis de diversas categorías, abarcando desde las etapas formativas hasta las divisionales Máster. Preparación clave rumbo a los grandes compromisos nacionales e internacionales. Un aspecto destacado de la jornada fue la presencia de los deportistas sanjuaninos que ultiman detalles para sus próximas competencias nacionales y regionales:

    • Juegos Nacionales Evita : La delegación juvenil tomó este torneo como una prueba fundamental de cara a su viaje a Mar del Plata, donde competirán del 2 al 7 de noviembre.

    • Juegos Binacionales Cristo Redentor : Los atletas seleccionados evaluaron su rendimiento y puesta a punto para representar a la provincia en Mendoza, del 9 al 15 de noviembre.

    La jornada permitió medir marcas, afinar detalles técnicos y dar rodaje competitivo a las promesas del atletismo local antes de enfrentar estos desafíos de primer nivel.

    TODOS LOS RESULTADOS

    Bala damas

    •Luana Lillo — categoría U14 — Tunuyán — puesto: 1° U14.

    •Paloma Barrio — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.

    •Catalina Palomo — categoría U18 — UDC — puesto: 1° U18.

    •Luciana Palomo — categoría U18 — UDC — puesto: 2° U18.

    •Mónica Vargas — categoría M70 — CISAVE — puesto: 1° M70.

    Bala varones

    •Michaela Ríos — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.

    •Bautista Ochoa — categoría U16 — CMA 25 — puesto: 2° U16.

    •Laureano Fornes — categoría U16 — Tunuyán — puesto: 3° U16.

    •Maximiliano Castro — categoría U18 — Pocito — puesto: 1° U18.

    •Lucas Rodríguez — categoría U18 — Tunuyán — puesto: 2° U18.

    •Miguel Tadeo — categoría U20 — San Luis — puesto: 1° U20.

    •Lautaro Flores — categoría Mayores — UDC — puesto: 1° Mayores.

    •Matías Piscitelli — categoría Mayores — Mendoza — 2° Mayores.

    •Ricardo Martínez — categoría M75 — CISAVE — puesto: 1° M75.

    •Alberto Berenguer — categoría M75 — CISAVE — puesto: 2° M75.

    Disco damas

    •Paloma Barrio — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.

    •Lourdes Torres — categoría U18 — San Luis UDC — puesto: 1° U18.

    •Carla Palomo — categoría U18 — No indicado — puesto: 2° U18.

    •Catalina Palomo — categoría U18 — puesto: 3° U18.

    Disco varones

    •Michael Ríos — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.

    •Alejandro Barrera — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 2° U16.

    •Jonhatan Ortiz — categoría U16 — No indicado — puesto: 3° U16.

    •Matías López — categoría U18 — 25 de mayo — puesto: 1° U18.

    •Miguel Tadeo — categoría U20 — puesto: 1° U20.

    •Agustín Unibaso — U20 — puesto: 2°

    •Ricardo Martínez — categoría M75 —CISAVE — puesto: 1° M75.

    •Alberto Berenguer — categoría M75 — puesto: 2° M75.

    Martillo damas

    •Luana Lillo — categoría U16 — Tunuyán — puesto: 1° U16.

    •Carla Palomo — categoría U18 — puesto: 1° U18.

    Martillo varones

    •Michael Ríos — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.

    •Laureano Fornes — categoría U16 — Tunuyán — puesto: 2° U16.

    •Bautista Ochoa — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 3° U16.

    Jabalina damas

    •Rocío Orellano — categoría U16 — Barrilete — puesto: 1° U16.

    •Mía Mambreti — categoría U16 — CASJ — puesto: 2° U16.

    •Luzmila Tello — categoría U16 — Barrilete — puesto: 3° U16.

    •Bárbara Antonelli — categoría Mayor — Mendoza — puesto: 1° Mayor.

    •Antonella Capadona — categoría Mayor — Mendoza — puesto: 2° Mayor.

    •Marisa Rodríguez — categoría M60 — Mendoza — puesto: 1° M60.

    Jabalina varones

    •Newen Donaire — categoría U14 — Tunuyán — puesto: 1° U14.

    •Luciano Sosa — categoría U16 — 25 de mayo — puesto: 1° U16.

    •Lautaro Heredia — categoría U16 — Sarmiento — puesto: 2° U16.

    •Matías López — categoría U18 — 25 de mayo — puesto: 1° U18.

    •Lucas Rodríguez — categoría U18 — Tunuyán — puesto: 2° U18.

    •Lionel Carrizo — categoría U20 — San Luis — puesto: 1° U20.

    •Mauricio Olivares — categoría U20 — Sarmiento — puesto: 2° U20.

    •Thiago Pereyra — categoría U20 — CASJ — puesto: 3° U20.

    Largo damas

    •Angelina Bustamante — categoría U14 — Sarmiento — puesto: 1° U14.

    •Isabella Oviedo — categoría U14 — Tunuyán — puesto: 2° U14.

    •Luana Tapia — categoría U14 — Imperio — puesto: 2° U14.

    •Victoria Giménez — categoría U16 — Imperio — puesto: 1° U16.

    •Hanna Rodríguez — categoría U16 — MDP — puesto: 2° U16.

    •Violeta Visciglia — categoría U16 — Mendoza — puesto: 3° U16.

    •Morena Tejada — categoría U18 — UDC — puesto: 1° U18.

    Largo varones

    •Juan Fontivero — categoría U14 — 1°

    •Tadeo Coronado — categoría U14 — 2°

    •Newen Donaire — categoría U14 — 3°

    •Octavio Olmos — categoría U16 — 1°

    •Yonatan Ortiz — categoría U16 — 2°

    •Alejandro Barrera — categoría U16 — 3°

    •Tomás Gómez — categoría U18 — 1°

    •Alan Lucero — categoría U20 — 1°

    •Dorian Arias — categoría U20 — 2°

    •Federico Vapore — categoría Máster — 1°

    Alto varones

    •Octavio Olmos — categoría U16 — Tunuyán — 1°

    •Dorian Arias — categoría U16 — Tunuyán - 2°

    •Jeremías Cabañez — categoría U20 —San Luis — 1°

    •Alan Lucero — categoría U20 — CASJ —2°

    •Fernando Funes — categoría U20 — San Luis — 3°

    Alto damas

    •Victoria Cueito — categoría U16 — 1°

    •Uma Francia — categoría U20 — 1°

    •Luisina Digiorgio — categoría U20 — 2°

    •Sofía Ochoa — categoría Mayor — 1°

    •Antonella Capadona — categoría Mayor — 2°

    •Mónica Vargas — categoría M70 — 1° M70

    Triple femenino

    •Morena Tejada — categoría U18 —UDC — 1°

    •Valentina Palacio — categoría U20 — San Luis — 1°

    •Malena Leiva — categoría M36 — Imperio — 1°

    Triple masculino

    •Octavio Olmos — categoría U16 — Tunuyán — 1°

    •Tomás Gómez — categoría U18 — UDC — 1°

    Garrocha dama/varones

    •Matías Piscitelli — categoría Mayor — 1°

    •Antonella Capadona — categoría Mayor — 1°

    80 m masculino

    •Juan Fontivero — categoría U14 — UDC — 1°

    •Emiliano Díaz — categoría U14 — club: UDC — 2°

    •Mateo Martínez — categoría U14 — Tunuyán — 3°

    •Juan Carlos Navarro — categoría U16 — 1°

    •Alan Pizarro — categoría U16 — 2°

    •Álvaro Solís — categoría U16 — Imperio — 3°

    80 m femenino

    •Angelina Bustamante — categoría U14 — Sarmiento — 1°

    •Delfina Gómez — categoría U14 — UDC — 2°

    •Luana Lima — categoría U14 — Imperio - 3°

    •Rocío Orellano — categoría U16 — Barrilete — 1°

    •Mía Mambreti — categoría U16 — CASJ — 2°

    •Violeta Visciglia — categoría U16 — UDC — 3°

    100 m femenino

    •Hanna Rodríguez — categoría U18 — MDP — 1°

    •Isabella Gómez — categoría U20 — Barrilete — 1°

    •Lourdes Soria — categoría U23 — Imperio — 1°

    •Olivia Visciglia — categoría Mayor — Mendoza — 1°

    •Celina Cavagnaro — categoría M50 — Mendoza — 1°

    •Marisa Rodríguez — categoría M60 — San Juan — 1°

    100 m masculino

    •Lautaro Heredia — categoría U16 — 1°

    •Facundo Gigbert — categoría U16 — Sarmiento — 2°

    •Tomás Gómez — categoría U18 — UDC — 1°

    •Matías Carrizo — categoría U20 — San Luis — 1°

    •Zacarías Irusta — categoría U20 — San Luis — 2°

    •Mateo Arévalo — categoría U20 — UDC — 3°

    •Jeremías Tejerina — categoría Mayor — San Luis — 1° Mayor.

    •Emilio Castro — categoría Mayor — CASJ - 2°

    •Luciano Flores — categoría Mayor — CASJ — 3°

    •Federico Vapore — categoría M41 — Imperio — 1°

    •Pablo Violi — categoría M45 — Imperio — 1°

    200 m femenino

    •Delfina Gómez — categoría U14 — UDC — 1°

    •Isabella Mirarchi — categoría U16 — Barrilete — 1°

    •Guadalupe Quinteros — categoría U23 — UDC — 1° U23.

    200 m masculino

    •Juan Carlos Navarro — categoría U16 — Sarmiento — 1°

    •Bautista Gómez — categoría U16 — CASJ — 2°

    •Lautaro Valles — categoría U18 — Barrilete — 1°

    •Tomás Cabañez — categoría U20 — San Luis — 1°

    •Matías Arévalo — categoría U20 — UDC — 2°

    400 m femenino

    •Victoria Giménez M. — categoría U16 — Imperio — 1°

    •Camila Leguizamón — categoría U20 — San Luis — 1°

    •Sonia Torres — categoría M32 — Imperio — 1°

    •Sonia Aveta — categoría M60 — Mendoza — 1°

    400 m masculino

    •Ignacio Villalón — categoría U18 — 1°

    •Juan Dessi — categoría U20 — San Luis — 1°

    600 m femenino

    •Isabella Mirarchi — categoría U16 — Barrilete — 1°

    •Rocío Orellano — categoría U16 — Barrilete — 2°

    600 m masculino

    •Mateo Martínez — categoría U14 —Tunuyán — 1°

    •Bautista Gómez — categoría U16 — CASJ — 1°

    •Maico Ortuño — categoría U16 — CASJ — 2°

    •Joaquín Aguilar — categoría U16 — 3°

    Milla damas/varones

    •Thiago Senteno — categoría U16 — 25 de mayo — 1°

    •Benjamín Farías — categoría U18 — 1°

    •Javier Zárate — categoría U18 — 2°

    •Lautaro Valles — categoría U18 — Barrilete — 3°

    •Florencia Gutiérrez — categoría U18 — UNSJ — 1°

    •Santiago Barloa — categoría U20 — 1°

    •Nahuel García — categoría U20 — Barrilete — 2°

    •Erick Zwobodo — categoría U20 — Tunuyán — 3°

    •Gustavo Santander — categoría M46 — Imperio — 1°

    •Betina Montaña — categoría M50 — Mendoza — 1°

    100 c/v femenino

    •Agustina Ruiz — categoría U20 — San Luis — 1°

    •Manzu — categoría U20 — San Luis — 2°

    100 c/v masculino

    •Alan Pizarro — categoría U16 — 25 de mayo — 1°

    •Bautista Gómez — categoría U16 — CASJ — 2°

    •Luciano Sosa — categoría U16 — CMA25 — 3°

    80 c/v femenino

    •Luana Ferrari — categoría U14 — CASJ — 1°

    400 c/v femenino

    •Mía Barocco — categoría U20 — San Luis — 1°

    2 km marcha

    •Luana Arbó — categoría U14 — UDC — 1°

    •Dora Coronado — categoría U16 — Tunuyán — 1°

    •Nelly Jara — categoría Mayor — Tunuyán — 1°

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