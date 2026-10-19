River: Fausto Vera sufrió un desgarro y podría perderse el Superclásico

La goleada de River ante Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes dejó buenas sensaciones para el Superclásico, que se disputará dentro de dos semanas. Sin embargo, este lunes se confirmó la lesión de uno de los titulares habituales del equipo , una noticia que encendió las alarmas en la previa del duelo ante Boca.

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Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y los tiempos de recuperación indican que podría perderse el partido ante Boca en la Bombonera , ya que estaría tres semanas afuera de las canchas.

El volante entró al minuto 68 en lugar de Tobías Andrada y 15 minutos más tarde tuvo que ser reemplazado por Juan Cruz Meza al tirarse en el campo de juego por una molestia muscular.

De esta forma, Ponzio sufre una importante baja y deberá preparar al menos los dos próximos partidos sin Vera. Llegaría con lo justo a la última fecha ante Aldosivi en Mar del Plata.

El exmediocampista de Argentinos Juniors tampoco pudo estar en el Superclásico del Torneo Apertura en el Monumental , que finalizó con victoria xeneize con el gol de Leandro Paredes.

En ese momento, tuvo un esguince colateral medial grado dos y su lugar fue ocupado por el propio Meza, que también fue el reemplazante en el último partido en Córdoba.

Los tres partidos que le quedan a River

El fixture le presenta a River un cierre exigente, con dos clásicos y un último compromiso ante un equipo que pelea en la parte baja de la tabla.

Racing: jugará en el estadio Monumental.

jugará en el estadio Monumental. Boca: visitará la Bombonera en un partido clave para la pelea por la clasificación.

visitará la Bombonera en un partido clave para la pelea por la clasificación. Aldosivi: cerrará la etapa regular como visitante.

River necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible en estos encuentros. Una derrota o varios empates podrían complicar sus chances de alcanzar a los equipos que tiene por delante.

River podría beneficiarse si Boca gana la Sudamericana o la Copa Argentina

El Millonario todavía podría tener chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual, incluso si no termina entre los tres primeros ni gana el Torneo Clausura.

Una de las posibilidades es que el campeón del Clausura ya esté clasificado por la tabla acumulada y libere un cupo para el siguiente equipo mejor ubicado.

Además, Boca podría ayudar indirectamente a su eterno rival si gana la Copa Sudamericana o la Copa Argentina. Esos resultados podrían liberar lugares en el reparto de cupos, según cómo termine la tabla anual y se definan las clasificaciones.

Por ese motivo, el Millonario deberá sumar puntos en las últimas fechas y seguir de cerca lo que pase en los otros torneos.