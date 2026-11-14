Vialidad Nacional pide evitar los viajes nocturnos por lluvias, rocas y bajadas de creciente

Ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas y los daños registrados en la red caminera provincial, Vialidad Nacional emitió una recomendación urgente solicitando a los conductores evitar por completo los viajes nocturnos en las rutas nacionales de San Juan durante todo este fin de semana.

Calingasta: dos caballos volvieron en medio de una crecida para ayudar a otro a cruzar el río

Las intensas precipitaciones que afectaron a distintos departamentos provocaron desprendimientos de rocas, material de arrastre sobre la calzada y una fuerte acumulación de agua y barro en los badenes, elevando el riesgo de siniestros viales una vez que cae la noche.

Según el reporte oficial del organismo, las cuadrillas y maquinarias viales ya se encuentran desplegadas realizando tareas de despeje y limpieza en los sectores más comprometidos:

Ruta Nacional 150 (Iglesia): A la altura de la localidad de Rodeo, se registran caídas de rocas sobre la traza asfáltica.

Ruta Nacional 40 Norte (Jáchal - La Rioja): En el tramo comprendido entre Huaco y el límite interprovincial con La Rioja, las bajadas de creciente colmaron los badenes con abundante sedimento y material de arrastre.

Si bien ambos corredores se encuentran formalmente habilitados, las autoridades subrayaron que debe circularse con extrema precaución durante el día y desistir de transitarlos en horario nocturno.

El estado corredor por corredor

La advertencia para evitar los desplazamientos durante la noche se extiende también a otras arterias clave de la provincia que, aunque permanecen transitables, presentan calzadas resbaladizas, agua acumulada y barro:

RN 40 Norte: Tramo que une Jáchal con la Ciudad de San Juan.

RN 150: Sector de acceso y cercanías al Parque Provincial Ischigualasto.

RN 149: Corredor cordillerano que conecta los departamentos de Calingasta e Iglesia.

RN 153: Traza en el departamento Sarmiento.

RN 141: Ruta que vincula San Juan con Chepes (La Rioja), de intenso tránsito para el transporte de cargas y larga distancia.

En contraste, el panorama resulta más estable en los accesos hacia el sur y el este: tanto la Ruta Nacional 40 Sur (conexión con Mendoza) como la Ruta Nacional 20 (hacia El Encón y San Luis) están transitables sin mayores alteraciones, aunque se mantiene la sugerencia general de conducir a velocidad moderada.

Recomendaciones para los conductores

Frente al pronóstico de inestabilidad que continúa vigente, Vialidad Nacional reiteró la importancia de no circular por caminos de montaña ni atravesar zonas de badenes o crecientes después de la puesta del sol. Asimismo, recordó a quienes deban viajar por razones de fuerza mayor la necesidad de verificar los partes oficiales actualizados antes de emprender la marcha y acatar estrictamente las señales del personal apostado sobre las rutas.