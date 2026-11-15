Las perlitas de la rosca en San Juan: Uñac ahora en la calle Corrientes; la encuesta sobre el Chiqui Tapia; y el escrache a un funcionario de la UNSJ

El senador nacional pasó por el Palacio de Tribunales para la audiencia de formalización de la causa del Acueducto Gran Tulum. Hubo un gran desorden de la Fiscalía, representada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, que no logró explicar los hechos de la investigación y las imputaciones a las once personas que están bajo la lupa de la Justicia.

¿Y los diputados nacionales? Se viene la renovación de bancas en San Juan: los nombres que suenan

La causa del Acueducto tiene que ver con presuntas irregularidades en la construcción de la obra hídrica para el San Juan del millón de habitantes. Tiene al exgobernador como una de las figuras señaladas por la defraudación del Estado provincial.

Hasta ahora hubo varias interrupciones en la formalización. La primera vez, la jueza de Garantías, Mónica Lucero, no continuó con la audiencia porque no estaban ni Uñac ni el diputado nacional Cristian Andino. La segunda porque el ayudante de fiscal, Maximiliano Gerarduzzi, leyó gran parte del contenido de la investigación y rompió el principio de oralidad del sistema acusatorio.

La tercera vez, después de la lectura de las imputaciones, hubo un planteo de nulidad en el proceso previo a la audiencia, que no contó con peritos de las partes. De modo que Lucero argumentó que "es un pedido muy serio" y que debería estudiarlo al detalle. Por eso envió a otro cuarto intermedio.

Sin embargo, la campaña nacional de Uñac no se detuvo por la presenica en Tribunales. El senador sacó un anuncio en las pantallas grandes de la calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires. "La Argentina que viene, viene del Interior", dice la imagen que se proyectó sobre la popular arteria porteña.

El exgobernador sostiene el lanzamiento de la candidatura a la presidencia por el Partido Justicialista aunque, por ahora, todo sigue enfocado en el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y en el retorno del excandidato a presidente Sergio Massa, quien mantiene una buena relación con la expresidenta Cristina Kirchner.

La encuesta sobre el Chiqui Tapia en la provincia

El peso político y dirigencial de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), es innegable a nivel nacional, pero su imagen en territorio sanjuanino atraviesa un escenario particular. Un reciente relevamiento de Ethos Consultora llevado a cabo en los departamentos que conforman el Gran San Juan expone un dato contundente: aunque el nivel de conocimiento sobre su figura es sumamente alto, su imagen social cierra con un diferencial negativo de -14,5 puntos. ¿Está para las elecciones del 2027?

El estudio estadístico, realizado sobre un total de 2.487 casos efectivos mediante entrevistas presenciales entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, indica que el 78,5% de los consultados conoce a Tapia, lo que demuestra que la mandamás del fútbol argentino está instalado de manera masiva en la provincia, restando apenas un 21,5% de desconocimiento.

Sin embargo, al indagar en la valoración cualitativa de esa notoriedad, los números se inclinan marcadamente hacia la desaprobación, acumulando una imagen negativa del 46,5% frente a un 32% de imagen positiva. Si se toma únicamente a los ciudadanos con opinión formada, casi 6 de cada 10 sanjuaninos lo evalúan de manera desfavorable, frente a un 41% que lo respalda, mientras que el rechazo categórico triplica con holgura a las opiniones que lo califican como muy buena.

El desglose por género también marca diferencias sustanciales en cómo se percibe la figura del dirigente. Entre los varones, el conocimiento alcanza al 88,3% y el saldo neto queda relativamente equilibrado en -4,6 puntos, producto de una imagen negativa del 43,5% y una positiva del 38,9%, concentrando además tanto la mayor valoración buena como el rechazo extremo.

Por el contrario, entre las mujeres el nivel de conocimiento baja al 72,1% y, aunque la imagen negativa es similar al ubicarla en el 41,6%, la positiva se derrumba a la mitad con un 19,1%, haciendo que el saldo neto en el público femenino caiga fuertemente hasta los -22,5 puntos.

El lío de la CGT con los Ladrilleros

Sorprendió el tono de un comunicado de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) en San Juan. "Denuncia persecución y silenciamiento en la CGT San Juan", rezó el título. Bastante picante.

El referente de los Ladrilleros sanjuaninos, Juan Pablo Cornejo, salió con los tapones de punta contra el secretario General de la CGT, Eduardo Cabello, por el supuesto accionar irregular del jefe obrero. Pidió cesar la "persecución y hostigamiento hacia los sindicatos que integramos la disidencia", que hoy integran las 62 Organizaciones peronistas.

Los cegetistas contestaron en voz baja, como es usual, y dijeron que todo se trata de "bolsones de alimentos" que la UOLRA dejó de recibir porque ahora tiene que hacer gestiones individuales. "No somos una organización social, no gestiones bolsones", expresaron. "Es una de las primeras cosas que planteó la nueva conducción", agregaron.

Aparentemente, hay un cuestión política detrás. Cabello y compañía no adhirieron al comunicado de respaldo del peronismo a Uñac y Andino por la causa judicial del Acueducto. Las 62 Organizaciones sí publicaron un escrito en ese sentido. "La CGT no está para hacer política", repitieron, una vez más.

Además, entró en la discusión, una diputada provincial. Justamente una compañera de bancada de Cabello: la exministra de Hacienda, Marisa López. "Nos dijeron que anda detrás de eso", dejaron trascender.

El COPRE "finalmente" llegó a Chimbas con una reunión de tres horas y media

Las fotos lo dicen todo. La reunión del COPRE en Chimbas estuvo marcada por la tensión debido a un cruce previo entre el jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, y la intendenta Daniela Rodríguez.

La jefa comunal había dicho en rueda de prensa que todavía no recibía la "grata" visita del COPRE. Además dijo que tenía una visión diferente y que debía ser el Gobierno provincial y no los municipios. "Pero bueno, nosotros trabajamos", lanzó.

Durante una entrevista televisiva, Colombo cruzó a Rodríguez y resaltó que la intendenta del peronismo puso excusas de la política. "Para mí es un argumento más político, no están haciendo las cosas que tiene que hacer, por eso trasladan la responsabilidad", manifestó.

Cuando "finalmente" llegó el COPRE a Chimbas, la tensión se percibía en el aire. "Sentí que me faltaste el respeto, Rodolfo", habría dicho la intendenta al inicio del encuentro en el que también participaron autoridades de Protección Civil y el Ministerio de Salud.

La intendenta remarcó que desde agosto arrancó con la organización del Comité de Emergencias y con el mapeo de zonas vulnerables.

El escrache a un funcionario de la UNSJ

Circuló por todos lados una placa del sindicato docente ADICUS que refería la contradicción del director de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan, José Luis Miolano.

El funcionario, encargado de la defensa legal de los intereses de la universidad, firmó una planilla de los padres autoconvocados de los institutos preuniversitarios en respaldo del amparo colectivo que llegó al Juzgado Federal N°2 de Leopoldo Rago Gallo.

El juez federal resolvió que la UNSJ adecuara los contenidos académicos para los estudiantes de los colegios. Pidió que fuese en un plazo de cinco días hábiles. Las autoridades universitarias respondieron con el plan de readecuación.

"No se puede ser parte de la denuncia contra la universidad que él mismo supuestamente defiende", marcaron desde ADICUS. Justamente, el jefe de los asesores legales es el mismo que firmó que la Justicia federal intervenga.

El propio rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, había expresado su malestar con la Justicia por el fallo de Rago Gallo. “Este mensaje va también para quienes en los últimos días reclaman que la UNSJ en cinco días infórmenos un plan de continuidad pedagógica sin tener en cuenta que hace un año el Gobierno nacional incumple con la ley. Señores jueces, tengan la misma vara para todos”, afirmó en el cierre de la Quinta Marcha Federal.

Las autoridades de la UNSJ no son santas de la devoción de Miolano ni viceversa. El director trabajó activamente contra la conducción de la universidad en procesos electorales pasados.

La frase del dirigente

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan: "Lo lógico es contar con elementos claros sobre la reforma política del Gobierno nacional para saber cómo organizarnos. Sin embargo, si en el Congreso no se resuelve, la provincia cuenta con plena autonomía para fijar la fecha de sus comicios".

Lo bueno y lo malo de la semana

Lo bueno: los barrios anunciados por Orrego avanzan rápidamente. "Ya tenemos 17 barrios ya firmados. La próxima semana yo creo que ya completamos los 30", informó el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.

Lo malo: siguen las demoras en la atención en la guardia del Hospital Rawson. Durante la semana hubo quejas de pacientes del principal nosocomio público de la provincia.

El destacado de las redes: los intendentes papales

Dos caciques del justicialismo acudieron a la visita del papa León XIV. Específicamente a la misa en Luján, en la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.

Los intendentes de Rawson y Ullum, Carlos Munisaga y David Domínguez, participaron del encuentro de dirigentes peronistas en la misa. Hubo fotos con referentes nacionales y otros intendentes bonaerenses.