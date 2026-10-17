Tragedia en Portillo: tres montañistas murieron y hay lesionados tras una avalancha en la Laguna del Inca

Un deslizamiento de nieve arrastró a un grupo de siete personas que ascendía hacia Los Tres Hermanos. Equipos de emergencia trabajan en el lugar y el balance aún es preliminar.

Una grave emergencia se registró durante la tarde de este sábado en el sector de Portillo, en la comuna chilena de Los Andes, donde una avalancha dejó como saldo inicial tres personas fallecidas y varios lesionados. El alud arrastró a un grupo de siete montañistas hacia las aguas de la Laguna del Inca.

Según la información preliminar de Carabineros de la Prefectura Aconcagua, el grupo se encontraba ascendiendo hacia la cima de Los Tres Hermanos cuando, a la altura de la península de la laguna, fue sorprendido por el deslizamiento de nieve. Hasta el momento no se precisó el estado de salud de los lesionados, por lo que el balance podría cambiar en las próximas horas.

Hasta la zona se trasladaron equipos de emergencia, entre ellos tres ambulancias del SAMU, dos básicas y una avanzada, mientras que personal de Carabineros y Bomberos desarrolla las labores de rescate. Además, se habilitó el Estadio Municipal para recibir el aterrizaje del helicóptero del Hotel Portillo, que colaborará en la asistencia y el eventual traslado de los afectados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre la identidad y la nacionalidad de las víctimas, el estado de los heridos y las circunstancias en que ocurrió el alud.