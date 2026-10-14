    • 14 de octubre de 2026 - 10:39

    Tragedia en la India: 13 niños murieron al volcar un barco en el río Ganges cuando iban a un festival

    Las víctimas tenían menos de 15 años. Otras siete personas fueron rescatadas tras el naufragio ocurrido en el estado de Bihar, en India.

    Equipos de rescate trabajan en el río Ganges después del naufragio que dejó al menos 13 niños muertos.

    Equipos de rescate trabajan en el río Ganges después del naufragio que dejó al menos 13 niños muertos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una tragedia sacudió este miércoles a India después de que una embarcación que trasladaba a un grupo de chicos hacia una celebración volcara en el río Ganges. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos 13 niños menores de 15 años, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

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    El episodio ocurrió en el complejo Supernova Spira de Noida y quedó registrado por personas que estaban en las inmediaciones.

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    El naufragio ocurrió alrededor de las 20.30 del martes, hora local, en el distrito de Vaishali, dentro del estado de Bihar. Según los primeros reportes, los menores viajaban hacia una localidad cercana para participar de un festival que incluía un banquete cuando, por causas que todavía se investigan, el barco terminó dado vuelta en el agua.

    Siete personas lograron ser rescatadas

    Tras conocerse el accidente se desplegó un importante operativo encabezado por agentes de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres de India (NDRF), con colaboración de vecinos de la zona.

    Los rescatistas lograron sacar con vida a siete personas, que posteriormente fueron trasladadas a Patna, ubicada a menos de 50 kilómetros del lugar del naufragio, para recibir atención médica.

    Por el momento, las autoridades no informaron qué provocó el vuelco de la embarcación, por lo que las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación.

    Advierten que la cifra de víctimas podría aumentar

    Aunque el balance oficial difundido hasta el momento habla de 13 fallecidos, el líder opositor de Bihar, Tejashwi Yadav, aseguró que la cantidad de víctimas podría ser superior.

    Yadav afirmó que se habían recuperado 14 cuerpos y sostuvo que estimaciones locales hablaban de un número mayor de fallecidos. Esa información, sin embargo, no había sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que el balance reconocido continúa siendo de al menos 13 muertos.

    Modi anunció ayuda para las familias

    El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó el naufragio como un hecho “profundamente doloroso”. Además, anunció una ayuda económica de 200.000 rupias para los familiares de cada fallecido y 50.000 rupias para las personas heridas. Por su parte, el gobierno de Bihar confirmó una compensación adicional de 400.000 rupias para las familias de las víctimas.

    Los equipos de emergencia permanecen desplegados en el sector de Raghopur Diara, en Vaishali, mientras continúan las tareas para determinar si había más personas a bordo y establecer las causas del naufragio.

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