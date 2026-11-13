"Cada minuto cuenta", el nuevo ciclo de entrevistas de DIARIO DE CUYO: María Emilia Colombo invita a conocer la vida detrás de mujeres referentes de San Juan

En San Juan hay una infinidad de mujeres referentes, cada una en su rubro. Mujeres que destacaron por su tenacidad, resiliencia y ganas de hacer la diferencia, procurando que precisamente el rol de mujer no condicione las proyecciones de crecimiento y sus proyectos. Para indagar sobre sus historias y también la persona detrás de la profesión, DIARIO DE CUYO presenta el ciclo “Cada minuto cuenta. La vida en dos planos”.
Seis mujeres y seis historias que están marcadas por un factor común: el deseo de hacer sin importar el qué dirán. El nuevo ciclo de entrevistas contará con la conducción de Emilia Colombo, quien regresa a la actividad tras un impase. “Hace aproximadamente cinco años que dejé la conducción diaria. Después tuve algunas experiencias haciendo conducción de eventos, pero hace bastante que no volvía a estar delante de la cámara”, señaló la actual conductora del ciclo.
Sobre el nuevo desafío, Colombo detalló: “Estoy muy contenta y agradecida, principalmente a Diario de Cuyo por darme este espacio. No voy a mentir, tuve y tengo mis miedos, sobre todo por volver después de tanto tiempo. Pero cuando me comentaron la propuesta, no lo dudé. Soy una persona muy curiosa y me entusiasma muchísimo conocer las historias de mujeres que son referentes en sus ámbitos. Más allá de la trayectoria de cada una, muchas veces no tienen la visibilidad que merecen”.
El regreso de Emilia a la conducción se enmarca en una etapa especial de la sanjuanina, marcada por la maternidad. Ante ese escenario, su mirada propone otra sensibilidad, que se transmite en cada charla.
Cada nueva entrega, que se concretará todos los domingos, acerca una conversación profunda sobre la actividad de cada sanjuanina como así también sus vidas familiares, deseos personales, anhelos y proyecciones a futuro. La emotividad será parte de cada conversación que surge en un contexto descontracturado, repasando momentos hito y bisagra de sus vidas, como también las personas que colaboraron para lograr la conquista de distintos espacios.
“Cada minuto cuenta. La vida en dos planos” consiste precisamente en mostrar el “lado B” de aquellas profesionales sanjuaninas que tienen exposición mediática al ser referentes en sus actividades o que mantienen perfiles bajos, pero con gran impacto en sus campos. La invitación es a conocer a la mujer detrás de la empresaria, de la trabajadora, de la profesional.
“Lo que más rescato es la posibilidad de conocer a la persona que hay detrás de cada profesión. Muchas veces nos quedamos con los títulos o con el reconocimiento profesional, y está bueno poder ir un poquito más allá. Me entusiasma que la gente pueda conocer esa parte más humana de estas mujeres y descubrir todo lo que tienen para contar”, concluyó Emilia.
El ciclo de entrevista es una propuesta de DIARIO DE CUYO que se compartirá en todas sus plataformas y redes sociales. Cuenta con la producción periodística de Celeste Roco Navea y la producción audiovisual de Media Works.