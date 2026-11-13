El nuevo ciclo de entrevistas contará con la conducción de Emilia Colombo, en su regreso a la actividad tras un impase. Familia, formación y cómo distintas referentes sanjuaninas se convirtieron en mujeres que allanaron el camino para futuras generaciones.

"Cada minuto cuenta", el nuevo ciclo de entrevistas de DIARIO DE CUYO: María Emilia Colombo invita a conocer la vida detrás de mujeres referentes de San Juan

En San Juan hay una infinidad de mujeres referentes, cada una en su rubro. Mujeres que destacaron por su tenacidad, resiliencia y ganas de hacer la diferencia, procurando que precisamente el rol de mujer no condicione las proyecciones de crecimiento y sus proyectos. Para indagar sobre sus historias y también la persona detrás de la profesión, DIARIO DE CUYO presenta el ciclo “Cada minuto cuenta. La vida en dos planos”.

Seis mujeres y seis historias que están marcadas por un factor común: el deseo de hacer sin importar el qué dirán. El nuevo ciclo de entrevistas contará con la conducción de Emilia Colombo, quien regresa a la actividad tras un impase. “Hace aproximadamente cinco años que dejé la conducción diaria. Después tuve algunas experiencias haciendo conducción de eventos, pero hace bastante que no volvía a estar delante de la cámara”, señaló la actual conductora del ciclo.

Sobre el nuevo desafío, Colombo detalló: “Estoy muy contenta y agradecida, principalmente a Diario de Cuyo por darme este espacio. No voy a mentir, tuve y tengo mis miedos, sobre todo por volver después de tanto tiempo. Pero cuando me comentaron la propuesta, no lo dudé. Soy una persona muy curiosa y me entusiasma muchísimo conocer las historias de mujeres que son referentes en sus ámbitos. Más allá de la trayectoria de cada una, muchas veces no tienen la visibilidad que merecen”.

El regreso de Emilia a la conducción se enmarca en una etapa especial de la sanjuanina, marcada por la maternidad. Ante ese escenario, su mirada propone otra sensibilidad, que se transmite en cada charla.

Cada nueva entrega, que se concretará todos los domingos, acerca una conversación profunda sobre la actividad de cada sanjuanina como así también sus vidas familiares, deseos personales, anhelos y proyecciones a futuro. La emotividad será parte de cada conversación que surge en un contexto descontracturado, repasando momentos hito y bisagra de sus vidas, como también las personas que colaboraron para lograr la conquista de distintos espacios.