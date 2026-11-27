Una mujer sufrió un brutal ataque de dos perros de raza pitbull en la localidad de Villa Elisa, partido bonaerense de La Plata. Como consecuencia del episodio, ocurrido en la calle 1, entre 422 bis y 422, la víctima sufrió una grave herida en uno de sus brazos y una importante pérdida de sangre .

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Tras escuchar lo ocurrido, varios vecinos se acercaron para auxiliarla. Ante la gravedad de la lesión y mientras aguardaban la llegada de asistencia profesional, uno de los presentes le realizó una sutura de emergencia para intentar contener la hemorragia.

Sin embargo, el ataque generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes denunciaron que no sería un hecho aislado y que los mismos animales ya habrían protagonizado otros episodios violentos.

Según el reclamo de los vecinos, los perros habrían atacado anteriormente a cinco perros y cuatro personas . Además, aseguraron que realizaron denuncias en la Comisaría 12ª y entregaron filmaciones como prueba de lo sucedido.

Pese a esas presentaciones, los habitantes de Villa Elisa sostienen que los animales continúan sueltos en la vía pública, lo que representa un motivo de alarma para quienes viven en las inmediaciones.

El caso fue difundido por el portal Hecho y Derecho, que también dio cuenta de los reclamos de los vecinos por la falta de medidas para evitar nuevos episodios.

Vecinos aseguran que recibieron amenazas

A la preocupación por los ataques se sumó otra denuncia: algunos residentes afirmaron haber recibido amenazas de los propietarios de los perros cuando les reclamaron que tomaran medidas de seguridad para evitar que los animales volvieran a atacar.

"Necesitamos ayuda antes de que, además de perros, maten a una criatura", expresó uno de los vecinos que impulsa el reclamo.

Mientras tanto, los habitantes de la zona piden una intervención urgente de las autoridades para controlar la situación y evitar que se produzcan nuevos ataques.