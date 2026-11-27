Un playero recibió una condena en suspenso y otros cinco quedaron con probation tras comprometerse a reparar el daño por el fraude.

Seis acusados cerraron el proceso judicial por el fraude a Turismo: uno con un abreviado y cinco con una probation.

El expediente que sacudió al Ministerio de Turismo de San Juan durante 2023 empezó a cerrarse en los tribunales, pero no de la forma en que se esperaba al principio. El juez de garantías Juan Gabriel Meglioli homologó los acuerdos a los que llegaron seis de los siete acusados con la Fiscalía, representada por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante Gemma Cabrera. Lo que resta es el juicio contra quien la acusación señala como el organizador del esquema, y ese debate todavía no tiene fecha de inicio, según indicaron fuentes judiciales.

Un abreviado y cinco probations Gabriel Cabrera fue el único que terminó con una condena. Aceptó un juicio abreviado, reconoció su intervención en la maniobra y recibió dos años de prisión de cumplimiento condicional por defraudación.

Los otros cinco trabajadores de la estación de servicio optaron por la suspensión del juicio a prueba. Cada uno debe cumplir 48 horas de tareas comunitarias y pagar su parte de la reparación económica en cuatro cuotas. Hugo Pérez deberá abonar $4.580.000, la cifra más alta del grupo, mientras que Alejandro Díaz pagará $3.793.840. Walter Rojas y Gabriel Rosales tienen cada uno una reparación de $2.000.000, y Leandro Menéndez, de $1.700.000. En conjunto, los pagos suman $14.073.840, una cifra que equipara con intereses el perjuicio de más de $5 millones calculado al abrirse la investigación.

Todo arrancó el 16 de agosto de 2023, cuando los responsables de la estación Santa Clara que trabaja con la marca YPF, ubicada en calle Salta entre Rivadavia y avenida Ignacio de la Roza, notaron que lo despachado en los surtidores no coincidía con lo facturado a la cuenta del Ministerio mediante tarjetas Ticket Car-Edenred. La denuncia derivó en una investigación formalizada en noviembre de ese año por el fiscal Renato Roca (actual juez de impugnación) y los ayudantes fiscales Maximiliano y Cristian Gerarduzzi (actual fiscal de Flagrancia), de la UFI Delitos Especiales. Las auditorías internas revelaron además una segunda irregularidad: mientras en los surtidores salía nafta súper o diésel 500, en las liquidaciones al Estado se cobraba Infinia, un combustible de mayor valor. Según la acusación, el producto se cargaba en vehículos particulares o se vendía a clientes ocasionales, y el costo terminaba en las cuentas de la repartición pública.