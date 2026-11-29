El conductor había sido contratado por la familia del pequeño y no habría advertido su presencia al retirarse de la vivienda.

La camioneta Estanciera involucrada en el siniestro quedó secuestrada para la realización de las pericias.

Una tragedia conmocionó este domingo a Mendoza, donde un nene de 2 años murió tras ser atropellado por una camioneta conducida por un fletero que había sido contratado por su propia familia.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.19 en el barrio Chacras de Necochea, ubicado en Rodeo del Medio, departamento de Maipú. Según las primeras averiguaciones policiales, un hombre de 64 años había trasladado a la familia y sus pertenencias hasta el domicilio en una camioneta Estanciera de color amarillo.

Tras finalizar el trabajo y descargar la mercadería, el conductor se dispuso a abandonar el lugar. En circunstancias que todavía son materia de investigación, el hombre no habría advertido que el pequeño se encontraba detrás del vehículo y terminó embistiéndolo. Luego continuó su marcha, aparentemente sin percatarse de lo ocurrido.

Una tía del niño escuchó ruidos provenientes del exterior de la vivienda y, al salir, encontró al pequeño tendido en el suelo e inconsciente. Ante la gravedad de la situación, sus padres lo trasladaron de urgencia por sus propios medios hasta el Hospital Diego Paroissien, donde los profesionales constataron que había ingresado sin signos vitales.

Localizaron al conductor y secuestraron la camioneta Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre lo sucedido y motivó el despliegue de efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Tras realizar una serie de averiguaciones, los uniformados lograron localizar al fletero en una feria comercial de la zona, a la que había regresado después de completar el traslado.