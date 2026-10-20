    • 20 de octubre de 2026 - 11:55

    La UNSJ entregó a la Justicia el plan para recuperar clases en los colegios preuniversitarios: qué dice cada documento

    El Rectorado y los tres colegios preuniversitarios respondieron a tiempo al fallo cautelar del juez Rago Gallo para garantizar la continuidad y el cierre del Ciclo Lectivo 2026.

    Rectorado UNSJ.

    Rectorado UNSJ.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En tiempo y forma, antes del límite fijado para las 12 horas, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó ante la Justicia Federal el Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica del Ciclo Lectivo 2026. La medida fue elevada por el Rectorado, la Secretaría Académica y los tres Institutos Preuniversitarios —la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno— en respuesta al requerimiento del tribunal por la interrupción de clases.

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    El documento fue entregado formalmente ante el titular del Juzgado Federal N° 1 de San Juan, el Dr. Leopoldo Rago Gallo, en el marco del amparo presentado por un grupo de padres y tutores. La medida cautelar exigía a la institución la adopción de las acciones académicas, administrativas y organizativas necesarias para asegurar el desarrollo integral y la finalización efectiva del año escolar en los tres establecimientos dependientes de la casa de altos estudios.

    Para cumplir con lo dispuesto por la magistratura y respaldados en la autonomía universitaria, las autoridades detallaron que cada colegio implementará un paquete de estrategias pedagógicas complementarias adaptadas a sus realidades. El esquema incluye la readecuación del cronograma académico con nuevas instancias de evaluación, la habilitación de clases de consulta para reforzar aprendizajes y un seguimiento personalizado de las trayectorias escolares articulado directamente con las familias.

    Los planes de los institutos preuniversitarios:

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