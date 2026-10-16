    • 16 de octubre de 2026 - 20:39

    Docentes de la UNSJ dictarán capacitaciones clave sobre minería a empleados del IPEEM

    Docentes del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía dictarán tres cursos orientados a la minería

    Foto: Gentileza Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Docentes del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan estarán a cargo de la formación y actualización profesional de trabajadores del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), organismo dependiente del Ministerio de Minería de la provincia.

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    La iniciativa contempla capacitar a un total de 33 agentes públicos y se formalizó mediante la firma de un acta complementaria entre ambas instituciones. El acto contó con la presencia de la decana de la FFHA, Myriam Arrabal; la presidenta del IPEEM, Natalia Marchese; el secretario de Extensión de la facultad, Juan Carlos Caballero; y el director del Departamento de Geografía, Hugo Tejada.

    Innovación y herramientas de vanguardia para la minería

    El programa académico comprende tres trayectos formativos específicos: un curso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) nivel básico, otro de nivel medio y una tercera instancia centrada en Teledetección, orientada al uso de herramientas y análisis de alta complejidad.

    La decana Myriam Arrabal expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado: "Es una alegría inmensa poder firmar esta acta con el IPEEM para ofrecer cursos sobre sistemas de información geográfica. Nos enorgullece que desde la Facultad se pueda colaborar para capacitar a trabajadores calificados que se desempeñan en San Juan".

    Por su parte, la titular del IPEEM, Natalia Marchese, destacó la trascendencia de articular con la universidad pública: "Es un orgullo trabajar con profesionales que nos van a capacitar para que el Instituto esté a la vanguardia de todo lo que se viene en minería, como el uso de software especializado y el trabajo conjunto con empresas del sector". Además, agregó que "para mí especialmente, siendo egresada de la Universidad Nacional, es un honor seguir aportando y que la Facultad nos profesionalice en este rubro tan importante".

    Aporte directo al desarrollo provincial

    El licenciado Hugo Tejada valoró el reconocimiento al cuerpo docente de la unidad académica y el impacto directo que estas herramientas tienen sobre la gestión pública y la industria minera.

    "Para nosotros es súper importante que el Instituto y el Ministerio de Minería hayan puesto los ojos en nuestro departamento para estas capacitaciones. Significa que estamos en el radar y nos permite aportar directamente a la sociedad y al desarrollo productivo de la provincia", concluyó el director de Geografía.

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