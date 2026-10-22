Megaoperativo de la Policía Rural en Bermejo por caza furtiva: cuatro detenidos y secuestro de armas y carne

Un intenso despliegue de la Policía Rural en la localidad de Bermejo, Caucete , derivó en la detención de cuatro hombres y el secuestro de un importante arsenal de elementos vinculados a la caza furtiva, armas de fuego, carne de animales silvestres y especies protegidas.

Los procedimientos se llevaron a cabo tras la orden emitida por la jueza del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, habilitando cinco allanamientos simultáneos que permitieron desmantelar diversos puntos operativos dedicados a la actividad ilegal en la zona.

En la primera vivienda intervenida, los efectivos incautaron dos jaulas para aves, una trampa de piso para zorros, sierras metálicas, cuchillos de carnicero y trenzados de cuero crudo . En el lugar, la moradora manifestó la presencia de aproximadamente 8,5 kilogramos de carne de jabalí, los cuales fueron decomisados.

En el segundo operativo, la Policía aprehendió a un hombre de apellido Malla, mayor de edad. En su domicilio se hallaron trampas para zorros, boleadoras, maneas, herramientas de corte, arreadores y cueros completos de vacuno. Por disposición judicial, el sujeto fue trasladado a la Comisaría 9°.

El tercer procedimiento dejó como resultado la aprehensión de un hombre apellidado Ávila. Allí las autoridades secuestraron tres trampas de piso, una jaula metálica, boleadoras, cueros y una escopeta de doble caño calibre 16 (con uno de sus cañones dañado y sin marca visible) junto a tres cartuchos calibre 12. Ávila también quedó alojado en la seccional caucetera.

En la cuarta propiedad, los agentes detuvieron a un hombre de apellido Ferreyra. Durante la inspección secuestraron un quirquincho congelado, un cuero que sería de guanaco, dos patas de ñandú, trampas metálicas, siete cuchillos con sus fundas, ganchos, chairas y boleadoras.

Por último, el quinto allanamiento se concretó en el domicilio de un hombre de apellido Carrasco, domiciliado en el barrio César Aguilar. En la propiedad se halló un revólver calibre 22 corto con municiones, un sable con empuñadura de bronce, trampas, sierras y aves en cautiverio (dos benteveos y una diuca). Además, se incautaron productos cárnicos en mal estado de conservación, entre ellos 11 kilos de carne vacuna, 5 kilos de masa para chorizos y 5 kilos de tocino. Carrasco fue trasladado a la Comisaría 9°, donde quedó a disposición del juzgado interviniente.