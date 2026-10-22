    • 22 de octubre de 2026 - 16:25

    Condenaron a cinco años de prisión efectiva a un joven por un violento asalto armado en un grow shop

    El sujeto sentenciado irrumpió, junto a una banda, con armas de fuego y cuchillos en el comercio de cultivo, encañonó al dueño y a una clienta, y huyó con $350.000 y variados insumos.

    Penal-Servicio-Penitenciario-728x410
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 18 años identificado como Darío Martín Bustos Morales fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable por su participación en un violento asalto a mano armada perpetrado en un comercio de la Capital. La resolución judicial se alcanzó a través de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad.

    Leé además

    fraude en turismo: la justicia rechazo el sobreseimiento de los imputados y ordeno presentar la acusacion formal

    Fraude en Turismo: la Justicia rechazó el sobreseimiento de los imputados y ordenó presentar la acusación formal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto ilustrativa. 

    Prometió trabajos de carpintería, recibió el dinero y nunca cumplió: acordó pagar más de $8 millones para reparar el daño

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho investigado ocurrió el 26 de junio de 2026, alrededor de las 15:30 horas, cuando el imputado arribó junto a otros delincuentes a bordo de un automóvil Chevrolet Onix hasta el local Santa María Grow Shop, un establecimiento especializado en la venta de insumos y equipos para el autocultivo de cannabis, situado sobre calle Alem 226 Norte.

    Amenazas con armas y robo de efectivo e insumos

    Según la reconstrucción elaborada por la fiscalía, los delincuentes irrumpieron por la fuerza en el local portando armas de fuego y cuchillos. Bajo constantes amenazas de muerte, encañonaron y amedrentaron al propietario del comercio y a una clienta que se encontraba en el lugar, obligándolos a arrojarse al suelo para inmovilizarlos.

    Mientras parte de la banda custodiaba a las víctimas reducidas en el piso, otros integrantes revisaron las instalaciones para apoderarse de un botín compuesto por $350.000 en efectivo, teléfonos celulares, artefactos de iluminación LED, pipas, fertilizantes y bolsos de uso personal, tras lo cual huyeron rápidamente de la zona a bordo del vehículo.

    Condena e investigación abierta

    La causa fue llevada adelante por el equipo fiscal conformado por los doctores Cristian Catalano, Carlos Yanzón, Florencia Caillet y Carla Savall. Tras el reconocimiento de la autoría de los hechos por parte del acusado, el juez de la causa convalidó el acuerdo de 5 años de encierro efectivo para Bustos Morales.

    Asimismo, la Justicia ordenó el dictado de la prisión preventiva bajo los términos del artículo 297, inciso 1, de la Ley Provincial 1851-O, garantizando el inmediato traslado y permanencia del condenado en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras la investigación continúa abierta para identificar y atrapar al resto de los integrantes de la banda.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Penal de Chimbas.     

    Ingresó a robar a la casa de un abuelo de 93 años en Chimbas, lo atraparon y por reincidente, pasará 9 meses en prisión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    hallaron el cuerpo del tercer fallecido en la laguna del inca tras la avalancha en portillo

    Hallaron el cuerpo del tercer fallecido en la Laguna del Inca tras la avalancha en Portillo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Femicidio de Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia en Corrientes

    Femicidio de Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia en Corrientes

    detuvieron en caucete a un hombre acusado de conectarse ilegalmente a la red electrica

    Detuvieron en Caucete a un hombre acusado de conectarse ilegalmente a la red eléctrica

    Por Redacción Diario de Cuyo