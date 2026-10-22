Condenaron a cinco años de prisión efectiva a un joven por un violento asalto armado en un grow shop

El sujeto sentenciado irrumpió, junto a una banda, con armas de fuego y cuchillos en el comercio de cultivo, encañonó al dueño y a una clienta, y huyó con $350.000 y variados insumos.

Un joven de 18 años identificado como Darío Martín Bustos Morales fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable por su participación en un violento asalto a mano armada perpetrado en un comercio de la Capital. La resolución judicial se alcanzó a través de un acuerdo de juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad.

El hecho investigado ocurrió el 26 de junio de 2026, alrededor de las 15:30 horas, cuando el imputado arribó junto a otros delincuentes a bordo de un automóvil Chevrolet Onix hasta el local Santa María Grow Shop, un establecimiento especializado en la venta de insumos y equipos para el autocultivo de cannabis, situado sobre calle Alem 226 Norte.

Amenazas con armas y robo de efectivo e insumos Según la reconstrucción elaborada por la fiscalía, los delincuentes irrumpieron por la fuerza en el local portando armas de fuego y cuchillos. Bajo constantes amenazas de muerte, encañonaron y amedrentaron al propietario del comercio y a una clienta que se encontraba en el lugar, obligándolos a arrojarse al suelo para inmovilizarlos.

Mientras parte de la banda custodiaba a las víctimas reducidas en el piso, otros integrantes revisaron las instalaciones para apoderarse de un botín compuesto por $350.000 en efectivo, teléfonos celulares, artefactos de iluminación LED, pipas, fertilizantes y bolsos de uso personal, tras lo cual huyeron rápidamente de la zona a bordo del vehículo.

Condena e investigación abierta La causa fue llevada adelante por el equipo fiscal conformado por los doctores Cristian Catalano, Carlos Yanzón, Florencia Caillet y Carla Savall. Tras el reconocimiento de la autoría de los hechos por parte del acusado, el juez de la causa convalidó el acuerdo de 5 años de encierro efectivo para Bustos Morales.