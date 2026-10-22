Rawson: recuperaron una moto robada en el barrio Belgrano tras una persecución

El rodado de 110 cc circulaba sin patente y con los plásticos repintados. El conductor abandonó la moto y escapó a pie por los fondos de varias viviendas.

En el marco de un operativo de investigación y patrullaje preventivo, efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes (D-5) lograron recuperar una motocicleta de 110 cc que había sido sustraída días atrás en el departamento Rawson.

El procedimiento se concretó cerca de las 00:00 horas de este miércoles en la intersección de calles Las Vicentinas y Martín Fierro. En ese lugar, los brigadistas advirtieron la presencia de un motovehículo que circulaba sin chapa patente colocada y con su carrocería visiblemente repintada, detalles que encendieron las alarmas de los investigadores.

Al notar la presencia policial y cuando los efectivos intentaron entrevistarlo para requerir la documentación del vehículo, el conductor aceleró de manera evasiva y emprendió la fuga. Tras una persecución de unos 50 metros, el sospechoso decidió abandonar el rodado en la vía pública y continuó su huida a pie, perdiéndose de vista a través de los fondos de los inmuebles linderos.

Chequeo en SIFCOP y restitución a su dueña Al asegurar el rodado en el lugar, los pesquisas procedieron a verificar las codificaciones alfanuméricas de cuadro y motor a través del sistema de consultas del SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales). La consulta confirmó que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente por robo.

Según consta en la causa, la motocicleta había sido denunciada como sustraída el pasado 14 de este mes del interior de una vivienda perteneciente a la familia Frías, ubicada en el barrio Belgrano, Rawson. En esa oportunidad, malvivientes la habían sacado en horas de la madrugada desde el fondo del domicilio.