    • 22 de octubre de 2026 - 17:57

    Secuestran carne de guanaco, armas y aves silvestres tras dos allanamientos de la Policía Rural

    Los procedimientos se realizaron por infracción a la Ley de Protección de Flora y Fauna. Hubo un hombre detenido, incautación de elementos de caza y rescate de ejemplares autóctonos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de causas iniciadas por infracción a las normativas vigentes de protección de flora y fauna, personal de la Unidad Rural N° 2 Las Lomitas, dependiente de la División Policía Rural, llevó a cabo dos mandatos judiciales de allanamiento en el departamento Albardón. Los operativos culminaron con la detención de un sujeto y la incautación de carne de guanaco, aves en cautiverio, armas blancas y equipamiento de caza.

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    El primer allanamiento arrojó resultados altamente positivos para las tareas investigativas. En el inmueble intervenido, los efectivos lograron secuestrar:

    Carne y fauna silvestre: Aproximadamente 3 kilogramos de carne, presuntamente de guanaco (especie protegida), 4 jaulas de madera y cuatro aves autóctonas vivas: un benteveo, un jilguero cabeza negra, un corbatita y un diuco.

    Elementos de caza y corte: 2 boleadoras de cuero vacuno, 2 cortaplumas (marcas Rostfrei y una de color verde) y 2 cuchillos (uno de mango de madera y funda de cuero, y otro de mango plástico blanco).

    Indumentaria y municiones: 1 chaleco táctico policial de uso personal, 1 porta cargador doble de cuero negro, 1 cartucho propósito general calibre 16 y 1 funda de tela para escopeta.

    Por este hecho, las autoridades procedieron a la inmediata aprehensión de un hombre de apellido Suárez, mayor de edad, quien quedó alojado en la sede policial a disposición de las directivas del Juzgado interviniente.

    Segundo procedimiento y destino de lo incautado

    En forma paralela, la Policía Rural llevó adelante un segundo allanamiento en la misma zona, donde se secuestraron otros 4 cuchillos de campo de tamaño mediano y una cortapluma chica rebatible.

    Respecto de las aves rescatadas del cautiverio, las autoridades dispusieron su traslado y entrega en la Veterinaria "El Arca" para su evaluación médica, resguardo y posterior proceso de rehabilitación. En tanto, la carne incautada fue derivada directamente a las instalaciones del Parque Faunístico provincial.

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