Secuestran carne de guanaco, armas y aves silvestres tras dos allanamientos de la Policía Rural

En el marco de causas iniciadas por infracción a las normativas vigentes de protección de flora y fauna, personal de la Unidad Rural N° 2 Las Lomitas, dependiente de la División Policía Rural, llevó a cabo dos mandatos judiciales de allanamiento en el departamento Albardón. Los operativos culminaron con la detención de un sujeto y la incautación de carne de guanaco, aves en cautiverio, armas blancas y equipamiento de caza.
El primer allanamiento arrojó resultados altamente positivos para las tareas investigativas. En el inmueble intervenido, los efectivos lograron secuestrar:
Carne y fauna silvestre: Aproximadamente 3 kilogramos de carne, presuntamente de guanaco (especie protegida), 4 jaulas de madera y cuatro aves autóctonas vivas: un benteveo, un jilguero cabeza negra, un corbatita y un diuco.
Elementos de caza y corte: 2 boleadoras de cuero vacuno, 2 cortaplumas (marcas Rostfrei y una de color verde) y 2 cuchillos (uno de mango de madera y funda de cuero, y otro de mango plástico blanco).
Indumentaria y municiones: 1 chaleco táctico policial de uso personal, 1 porta cargador doble de cuero negro, 1 cartucho propósito general calibre 16 y 1 funda de tela para escopeta.
Por este hecho, las autoridades procedieron a la inmediata aprehensión de un hombre de apellido Suárez, mayor de edad, quien quedó alojado en la sede policial a disposición de las directivas del Juzgado interviniente.
Segundo procedimiento y destino de lo incautado
En forma paralela, la Policía Rural llevó adelante un segundo allanamiento en la misma zona, donde se secuestraron otros 4 cuchillos de campo de tamaño mediano y una cortapluma chica rebatible.
Respecto de las aves rescatadas del cautiverio, las autoridades dispusieron su traslado y entrega en la Veterinaria "El Arca" para su evaluación médica, resguardo y posterior proceso de rehabilitación. En tanto, la carne incautada fue derivada directamente a las instalaciones del Parque Faunístico provincial.