Quini 6: pozos millonarios vacantes y ganadores en la modalidad "Siempre Sale"

El sorteo N° 3425 del Quini 6, llevado a cabo el miércoles 11 de noviembre de 2026, no arrojó ganadores para los pozos principales del juego organizado por la Lotería de Santa Fe. Sin embargo, la modalidad Siempre Sale premió a seis apostadores que acertaron cinco números, repartiendo más de $56 millones entre los afortunados.
En la categoría Tradicional, el pozo de $1.100.000.000 quedó vacante, aunque diez participantes obtuvieron más de $3.7 millones cada uno con cinco aciertos. Similarmente, La Segunda y Revancha también presentaron pozos millonarios vacantes, mientras que La Segunda reconoció a veinte apostadores con casi $1.9 millones por acertar cinco cifras.
La suerte sonrió en la modalidad Siempre Sale, donde seis ganadores se repartieron $56.785.482, cada uno recibiendo una suma superior a los $9.4 millones. En tanto, el Pozo Extra registró 772 ganadores, quienes obtuvieron $259.067,36 por cada acierto en esta instancia complementaria.
Detalles de los números sorteados en Quini 6
Los resultados del sorteo del Quini 6 realizado el 11 de noviembre de 2026 fueron los siguientes para cada una de las instancias oficiales de bolilla. Tradicional: 02 - 24 - 25 - 32 - 37 - 40. La Segunda: 00 - 06 - 17 - 28 - 33 - 37. Revancha: 15 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42. Siempre Sale: 10 - 27 - 28 - 33 - 36 - 38. Pozo Extra: 00 - 02 - 06 - 15 - 17 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42.
¿Cuándo será el próximo Siempre Sale?
El próximo sorteo del Quini 6, el Nº 3426, se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre a las 21:15, con un pozo acumulado estimado en $7.800.000.000. Para participar, los apostadores deben elegir seis números del 00 al 45 en agencias oficiales, quedando incluidos automáticamente en todas las modalidades del juego.