Bienestar laboral en Argentina: el país quedó quinto en la región, según el Global Workplace Joy Index

El clima y la experiencia de trabajo en las organizaciones continúan siendo un eje prioritario en las agendas de gestión de personas. De acuerdo con los resultados del Global Workplace Joy Index elaborado por Edenred, la Argentina se ubicó en la quinta posición entre seis mercados latinoamericanos analizados en materia de bienestar laboral, alcanzando un puntaje de 66 sobre 100.

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El índice regional es encabezado por México y Perú (ambos con 72 puntos), seguidos por Brasil (70) y Chile (69). Uruguay cierra la clasificación en Sudamérica con 65 unidades.

A pesar de la posición intermedia a escala continental, el desempeño argentino supera la media global (63 puntos) y ubica al país en el séptimo lugar entre las 27 naciones relevadas a nivel mundial.

El informe —basado en las respuestas de 17.450 trabajadores y 8.920 referentes de Gestión Humana a nivel internacional, incluyendo 500 empleados y 200 líderes de RR. HH. en Argentina— indagó sobre la autopercepción cotidiana en los puestos de trabajo:

Evaluación de los trabajadores: Ante la consulta directa sobre cómo se sienten al trabajar, los argentinos calificaron su bienestar con un promedio de 6,7 sobre 10.

Percepción de los líderes de RR. HH.: Por su parte, los responsables del área en las empresas estimaron el bienestar de sus colaboradores en 7,5 sobre 10.

Esta diferencia de 0,8 puntos resulta menor que la brecha global (que se sitúa en un punto), reflejando una distancia moderada pero existente entre la visión directiva y la vivencia real de los equipos.

Beneficios corporativos y reconocimiento: pilares para la productividad

El estudio combinó diez indicadores clave, entre los que se destacan el nivel de energía, el orgullo por la tarea, la conexión con los pares, el reconocimiento y la prevención del agotamiento (burnout).

Entre los datos globales de mayor impacto corporativo se resalta que el 63% de los trabajadores valora los paquetes de beneficios en un nivel equivalente o superior al sueldo básico. De hecho, al momento de buscar empleo, contar con un esquema de beneficios superior es el segundo factor decisivo (31%), ubicándose por detrás de una remuneración más alta (59%) y superando al desarrollo profesional (26%).

Asimismo, el reconocimiento directo influye en la permanencia y la eficiencia:

Permanencia: El 94% de los empleados con niveles altos de bienestar proyecta continuar en la firma durante los próximos 12 meses, frente al 63% de aquellos con niveles bajos.

Productividad: El 73% del grupo con alto bienestar afirma percibir un incremento en su productividad personal respecto del año anterior, contraste sustancial con el 27% registrado entre quienes expresan baja satisfacción.

Ranking de bienestar laboral en Latinoamérica (sobre 100 puntos)

1° México: 72 puntos

2° Perú: 72 puntos

3° Brasil: 70 puntos

4° Chile: 69 puntos

5° Argentina: 66 puntos

6° Uruguay: 65 puntos