Dejó Caballito a los 35, sobrevivió a un accidente en el que voló 50 metros y hoy, a los 70, vive en el monte cordobés sin luz y tomando agua de lluvia: "La jubilación mínima me sobra"

Roberto Ñeri tenía una vida estructurada en la Capital Federal, tres hijos y la vorágine diaria de la gran ciudad. Tras un punto de quiebre absoluto, barajó y dio de nuevo. Hoy, instalado en la Quebrada de los Pozos (Traslasierra, Córdoba) , construyó su propio refugio con sus manos, herramientas manuales y materiales reciclados. Lejos de las comodidades urbanas, asegura que vive en absoluta paz y que la jubilación mínima le sobra para invitar amigos a comer.

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Nacido a pocas cuadras del centro geográfico de Buenos Aires, en Caballito (Primera Junta), la infancia de Beto transcurrió entre animales y plantas gracias a que su padre tenía un kiosco en el Jardín Zoológico. Sin embargo, la adultez lo atrapó en el cemento, las corridas laborales y las responsabilidades familiares tradicionales.

A los 35 años, divorciado y con tres hijos, comenzó a gestar un cambio rotundo que se consolidó a fines de 1999: "Empecé el siglo sin televisor, sin radio, sin nada", recuerda. Su visión sobre el consumo y las estructuras modernas es tajante.

Pero la vida de Beto no solo cambió por decisión propia; también fue moldeada por experiencias límite. A los 11 años, durante un viaje de egresados en Córdoba, sufrió un ahogamiento en el que perdió el conocimiento: "Estuve cinco minutos fuera de mi cuerpo, viéndome en el fondo de la pileta mientras el profesor me hacía RCP. Viví la sensación de mayor paz y sosiego; desde ese día perdí el miedo a la muerte", relata con serenidad.

Su llegada a Traslasierra fue casi un capricho del destino. Llegó por cuatro días para conocer y lleva ya 23 años arraigado en la Quebrada de los Pozos. (Foto: YouTube/CrónicasdelCambio-DMR)

Años más tarde, un gravísimo accidente en Buenos Aires lo catapultó 50 metros tras ser atropellado a 100 kilómetros por hora, dejándole secuelas severas en la espalda y cadera. Lejos de amedrentarse, transformó cada golpe en un motor de impulso: "Tengo un refrán: toda patada en el culo solo te pide para adelante".

De visita por cuatro días a una estadía de 23 años

Su llegada a Traslasierra fue casi un capricho del destino. Viajó para cumplir una promesa y entregar una camilla a una expareja que se había instalado en la zona. Llegó por cuatro días para conocer y lleva ya 23 años arraigado en la Quebrada de los Pozos.

La vivienda fue construida íntegramente con herramientas manuales, sin asistencia eléctrica de red. (Foto: YouTube/CrónicasdelCambio-DMR)

El terreno, comprado en 2006, se convirtió en su tablero de trabajo a partir de 2007. En el mismo momento en que acopiaba los primeros tirantes de madera, un voraz incendio arrasó la zona. Lejos de desperdiciar los restos, rescató la madera quemada del fuego y la utilizó para levantar gran parte de la estructura, impregnándola con una mezcla casera de aceite quemado de auto, gasoil y yoro de algarrobo para ahuyentar insectos.

Autonomía total: sin luz, con agua de lluvia y cocina a leña

La vivienda fue construida íntegramente con herramientas manuales, sin asistencia eléctrica de red. En el monte cordobés, Beto apostó por la autosuficiencia absoluta:

Agua de lluvia: Desde 2012 recolecta el agua de los techos a través de un sistema de canaletas, tanques y filtros caseros. "Sin ningún tratamiento, sin nada y nunca me enfermé. La Pachamama nunca me defrauda; cuando me estoy quedando sin agua, llueve", afirma.

Cero electricidad convencional: Se abastece con paneles solares y baterías de autos recicladas que reutiliza para alimentar una radio y una pequeña bomba de 12 volts.

Cocina y calefacción a leña: Con una salamandra en el interior y una cocina a leña, aprovecha la poda anual de los árboles del monte para cocinar y calefaccionarse todo el año.

Reciclaje extremo: Una carretilla armada con el chasis de un viejo carrito de bebé, lámparas hechas a mano y una huerta en altura construida con cajones y una heladera vieja para cuidar al máximo el recurso hídrico.

Agua de lluvia. Desde 2012 recolecta el agua de los techos a través de un sistema de canaletas, tanques y filtros caseros. (Foto: YouTube/CrónicasdelCambio-DMR)

"Súper feliz" y con un sueño pendiente

Hoy, conocido en toda la región como "Beto de los Pozos", pasa sus días entre plantas, aromáticas que recolecta y su pasión por la cocina. Cada 29 del mes mantiene intacta la tradición de amasar ñoquis caseros para invitar a vecinos y viajeros a cambio de una charla o una canción.

Consultado sobre cómo sostiene su economía, su respuesta desarma cualquier lógica urbana: "Estoy jubilado, vivo de la jubilación mínima y me sobra, porque aquí no gasto nada. No hago para recaudar, hago para compartir". Y, al reflexionar sobre su presente a los 70 años, confiesa su único anhelo: "Todo lo demás ya lo tengo; lo único que me gustaría es una compañera de ruta".