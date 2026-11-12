Haber mínimo y calendario de pagos de Anses para jubilados en noviembre de 2026

La Anses confirmó el cronograma de pagos para noviembre de 2026, el cual incluye un reajuste y el bono jubilados para beneficiarios del haber mínimo.

Los jubilados y pensionados de la Anses cobran en noviembre según terminación de DNI.

Compartir







Los jubilados y pensionados de la Anses ya pueden consultar las fechas exactas de cobro para noviembre de 2026, incluyendo un nuevo haber mínimo actualizado. Los pagos se distribuirán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, abarcando desde la segunda semana del mes hasta sus últimos días.

Este calendario de pagos incluye un reajuste del 1,93% en los haberes, reflejo de la inflación de septiembre. Este incremento se aplica de manera mensual para actualizar los montos de las prestaciones contributivas y no contributivas.

Los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo recibirán su pago según el cronograma detallado por terminación de DNI, mientras que aquellos con haberes superiores a un mínimo verán sus pagos acreditados a partir del 24 de noviembre, también segmentados por el último dígito de su DNI.

Fechas de cobro y calendario de pagos Quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, cobrarán según el siguiente detalle: DNI terminados en 0, el 11 de noviembre; en 1, el 12; en 2, 3 y 4, el 13; en 5, el 16; en 6, el 17; en 7, el 18; en 8, el 19; y en 9, el 20 de noviembre.

Para aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen un haber mínimo, las fechas de cobro son: DNI terminados en 0 y 1, el 24 de noviembre; en 2 y 3, el 25; en 4 y 5, el 26; en 6 y 7, el 27; y en 8 y 9, el 30 de noviembre.