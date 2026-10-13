Un Toyota Corolla con 5 jóvenes se estrelló contra un árbol: murió un muchacho de 18 años

Un joven murió y otros cuatro resultaron heridos tras un grave accidente vial ocurrido durante la madrugada de este martes en Tupungato, provincia de Mendoza. El siniestro se produjo sobre calle La Gloria, cuando un Toyota Corolla perdió el dominio, chocó contra árboles y terminó en un zanjón, informó Los Andes.

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Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 0.35. El vehículo era conducido por un joven de 18 años, quien manifestó que circulaba de norte a sur cuando sufrió la rotura de un neumático y perdió el control.

En la secuencia, el auto impactó contra árboles ubicados a ambos lados de la calzada, realizó varios trompos y terminó en el zanjón del lateral oeste. Como consecuencia de las maniobras, dos de los ocupantes que viajaban en los asientos traseros salieron despedidos del rodado.

En el vehículo viajaban cinco personas. El conductor sufrió politraumatismo leves y quedó en observación. El dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos por litro.

Entre los acompañantes, uno presentó politraumatismo moderados; otro sufrió un traumatismo torácico de moderado a severo y falleció horas después en el Hospital Scaravelli. Un tercer ocupante fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico y politraumatismos graves, además de una hemorragia interna.

El cuarto sufrió un traumatismo torácico leve y fue derivado para realizarle una tomografía.

El fallecimiento fue confirmado a las 6.40 por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) del Valle de Uco.

Tras el siniestro, trabajaron efectivos de la Comisaría 20.ª, Policía Vial, Policía Científica, personal de Tránsito Municipal y Bomberos.

Tres de los ocupantes fueron trasladados al Hospital Scaravelli para recibir atención médica. Mientras tanto, las circunstancias del accidente quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.