La muerte de Graciela Mayer , una mujer argentina de 36 años, generó conmoción en la localidad entrerriana de Viale, de donde era oriunda. La turista falleció ahogada este miércoles en playa Chihuahua, un balneario nudista ubicado en el departamento de Maldonado, Uruguay, a unos 10 kilómetros de Punta del Este.

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Mayer había viajado al país vecino junto a su pareja, Yamil Dayub , para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, lo que debía ser una escapada de vacaciones terminó en tragedia cuando ambos ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una ola que los puso en dificultades.

Según trascendió, el hombre consiguió salir del agua por sus propios medios, mientras que la mujer no logró regresar a la orilla y debió ser rescatada por otros bañistas que se encontraban en el lugar.

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles y motivó un llamado al servicio de emergencias 911 , que alertó sobre dos personas con dificultades para salir del mar.

Personal de la Prefectura Nacional Naval acudió a la zona por tierra y con una embarcación. Sin embargo, cuando llegaron los efectivos, ambos turistas ya habían sido retirados del agua por personas que estaban en la playa.

Graciela fue encontrada inconsciente y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de quienes participaron del rescate y posteriormente de los efectivos y del personal médico. Pese a los esfuerzos, los profesionales constataron su fallecimiento a las 14.35.

Por su parte, Dayub fue trasladado a un centro de salud de la zona en estado de shock.

Su actividad comercial en Entre Ríos

La noticia tuvo un fuerte impacto en Viale, la localidad entrerriana donde vivía la mujer. Según informó TN, Graciela Mayer tenía varios emprendimientos comerciales junto a su hermano Fabián.

Ambos eran propietarios de tres locales vinculados al rubro gastronómico. Además, la mujer tenía un salón de fiestas llamado Atenas, también en su ciudad natal.

La investigación quedó a cargo del fiscal uruguayo Sebastián Robles, quien dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento.

La tragedia ocurrió en playa Chihuahua, reconocida por ser uno de los principales balnearios naturistas de Uruguay y ubicada a pocos kilómetros de Punta del Este.