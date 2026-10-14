El nuevo Polideportivo Techado de Chimbas ya alcanzó el 40% de avance

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez , recorrió las obras de construcción del nuevo Polideportivo Techado Municipal , un proyecto de infraestructura deportiva que continúa avanzando y que permitirá ampliar los espacios destinados al entrenamiento, la competencia y las actividades de clubes e instituciones del departamento.

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Durante la visita, Rodríguez supervisó el desarrollo de los trabajos en el predio ubicado sobre avenida Costanera Juan Domingo Perón, aproximadamente a 300 metros al oeste del Predio Ferial . La construcción, que ya alcanza el 40% de ejecución, forma parte de las inversiones en infraestructura impulsadas por la gestión municipal.

La obra contempla una superficie total de 2.200,70 metros cuadrados cubiertos y semicubiertos , con una cancha multidisciplinaria de 20 por 40 metros, preparada para la práctica de handball, vóley, futsal, hockey sobre patines y otras disciplinas deportivas.

El proyecto incluye además vestuarios para equipos locales y visitantes, sectores para árbitros, sanitarios accesibles, espacios de preparación precompetitiva y dependencias complementarias. También se prevé la construcción de un estacionamiento con capacidad para 80 vehículos y el acondicionamiento del entorno.

La estructura principal está conformada por columnas y vigas metálicas, con cerramientos que permitirán mejorar las condiciones térmicas y acústicas del edificio.

Una obra que surgió de las necesidades de los deportistas

La construcción del Polideportivo responde a una demanda de clubes, instituciones y deportistas de Chimbas que, ante la falta de infraestructura cubierta, deben trasladarse a otros departamentos para desarrollar determinadas actividades.

El proyecto comenzó a gestarse hacia finales de 2024, avanzó en su desarrollo técnico durante 2025 y posteriormente fue presentado para obtener financiamiento a través del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE).

La ejecución está a cargo de la empresa Terussi S.A., adjudicataria de la licitación pública, con un plazo contractual de 180 días.

El desarrollo del complejo representa una inversión que permitirá incorporar infraestructura deportiva permanente al patrimonio municipal, destinada a distintas disciplinas y actividades que podrán desarrollarse durante todo el año.

Además, el nuevo edificio constituye una primera intervención dentro de la planificación de una futura Ciudad Deportiva, proyectada sobre el predio municipal.

La recorrida permitió supervisar el estado de los trabajos y dar continuidad al seguimiento de una obra que, una vez finalizada, incorporará un nuevo espacio para el deporte en Chimbas.