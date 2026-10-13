El Servicio Penitenciario fortalece el entrenamiento de sus grupos especiales para una intervención más eficaz

La capacitación permanente se ha consolidado como una herramienta clave dentro de las Fuerzas de Seguridad de San Juan para mejorar la respuesta operativa y garantizar la máxima eficacia en terreno. En este marco, integrantes del Grupo de Operaciones Tácticas (G.O.T.) y del Grupo Canes del Servicio Penitenciario participaron de una jornada de entrenamiento en técnicas de tiro y procedimientos tácticos.

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En línea con las políticas públicas orientadas al fortalecimiento, la modernización y la profesionalización de las Fuerzas de Seguridad, el Servicio Penitenciario Provincial continúa desarrollando y ejecutando diversas instancias de formación continua. Estas acciones están diseñadas para optimizar de forma integral las capacidades técnicas, físicas y estratégicas de sus unidades y grupos especiales.

La iniciativa busca que el personal penitenciario mantenga un estándar de rendimiento óptimo , alineado con las exigencias actuales en materia de seguridad, gestión de crisis y preservación del orden institucional.

La jornada intensiva tuvo como objetivo central afianzar conocimientos teóricos y prácticos, perfeccionar técnicas de tiro dinámico y reactivo, y fortalecer la capacidad de respuesta de los efectivos. La instrucción puso un énfasis particular en situaciones operativas de alta complejidad, donde se requiere extrema precisión, coordinación táctica entre unidades y una rápida toma de decisiones bajo elevados niveles de estrés y presión.

Asimismo, la integración en el entrenamiento del Grupo de Operaciones Tácticas (G.O.T.) y el Grupo Canes permitió simular escenarios reales de intervención conjunta, optimizando la sincronización operativa entre los agentes y los binomios cinotécnicos.

Instrucción especializada en el Servicio Penitenciario

El desarrollo de las prácticas se llevó a cabo bajo la supervisión permanente y rigurosa de Instructores de Tiro Básico (ITB) debidamente habilitados y certificados. Los instructores estuvieron a cargo de garantizar el cumplimiento irrestricto de las normas de seguridad, la correcta manipulación del armamento y la aplicación precisa de los procedimientos estandarizados para este tipo de adiestramientos de alto nivel.

Este tipo de capacitaciones forman parte de un plan integral de profesionalización, actualización y reentrenamiento permanente impulsado para todo el personal penitenciario. A través de estas jornadas, el Servicio Penitenciario Provincial reafirma su compromiso de contar con grupos especiales altamente preparados, capacitados e idóneos para intervenir con eficacia, responsabilidad y profesionalismo ante cualquier escenario de alta exigencia que la función requiera.