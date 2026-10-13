    • 13 de octubre de 2026 - 09:46

    El Servicio Penitenciario fortalece el entrenamiento de sus grupos especiales para una intervención más eficaz

    La capacitación en el Servicio Penitenciario apuntó a mejorar la sincronización operativa y la calidad de respuesta del personal.

    Los grupos especiales del Servicio Penitenciario participaron de una capacitación intensiva.

    Los grupos especiales del Servicio Penitenciario participaron de una capacitación intensiva.

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    (Gentileza)

    La capacitación permanente se ha consolidado como una herramienta clave dentro de las Fuerzas de Seguridad de San Juan para mejorar la respuesta operativa y garantizar la máxima eficacia en terreno. En este marco, integrantes del Grupo de Operaciones Tácticas (G.O.T.) y del Grupo Canes del Servicio Penitenciario participaron de una jornada de entrenamiento en técnicas de tiro y procedimientos tácticos.

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    En línea con las políticas públicas orientadas al fortalecimiento, la modernización y la profesionalización de las Fuerzas de Seguridad, el Servicio Penitenciario Provincial continúa desarrollando y ejecutando diversas instancias de formación continua. Estas acciones están diseñadas para optimizar de forma integral las capacidades técnicas, físicas y estratégicas de sus unidades y grupos especiales.

    La iniciativa busca que el personal penitenciario mantenga un estándar de rendimiento óptimo, alineado con las exigencias actuales en materia de seguridad, gestión de crisis y preservación del orden institucional.

    Precisión bajo escenarios de alta exigencia

    La jornada intensiva tuvo como objetivo central afianzar conocimientos teóricos y prácticos, perfeccionar técnicas de tiro dinámico y reactivo, y fortalecer la capacidad de respuesta de los efectivos. La instrucción puso un énfasis particular en situaciones operativas de alta complejidad, donde se requiere extrema precisión, coordinación táctica entre unidades y una rápida toma de decisiones bajo elevados niveles de estrés y presión.

    Asimismo, la integración en el entrenamiento del Grupo de Operaciones Tácticas (G.O.T.) y el Grupo Canes permitió simular escenarios reales de intervención conjunta, optimizando la sincronización operativa entre los agentes y los binomios cinotécnicos.

    Instrucción especializada en el Servicio Penitenciario

    El desarrollo de las prácticas se llevó a cabo bajo la supervisión permanente y rigurosa de Instructores de Tiro Básico (ITB) debidamente habilitados y certificados. Los instructores estuvieron a cargo de garantizar el cumplimiento irrestricto de las normas de seguridad, la correcta manipulación del armamento y la aplicación precisa de los procedimientos estandarizados para este tipo de adiestramientos de alto nivel.

    Este tipo de capacitaciones forman parte de un plan integral de profesionalización, actualización y reentrenamiento permanente impulsado para todo el personal penitenciario. A través de estas jornadas, el Servicio Penitenciario Provincial reafirma su compromiso de contar con grupos especiales altamente preparados, capacitados e idóneos para intervenir con eficacia, responsabilidad y profesionalismo ante cualquier escenario de alta exigencia que la función requiera.

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